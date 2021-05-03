درخواست وزیر خارجه لیبی از ترکیه برای اخراج مزدوران بیگانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نجلاء المنقوش» وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه خواستار اخراج نیروها و مزدوران خارجی از این کشور آفریقای شمالی شد.

این دیپلمات بلندپایه لیبی همچنین از ترکیه خواست تا در راستای اجرای تمام قیود و مقررات… (مندرج در) قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و در همکاری با یکدیگر برای اخراج تمام نیروها و مزدوران خارجی از خاک لیبی گام بردارد.

اظهارات این مقام بلندپایه دولت وفاق ملی لیبی در واقع انتقادی تند و صریح به اقدام آنکارا در اعزام نیروها و مزدوران سوری به خاک لیبی در جریان درگیریهای نظامی با نیروهای وابسته به «خلیفه حفتر» به شمار می‌رود.

وزیر خارجه ترکیه نیز در واکنش به این درخواست مدعی شد که نیروهای ترکیه در راستای اجرای بخشی از توافقنامه آموزش نظامی که با دولت پیشین لیبی به امضا رسیده، در خاک این کشور آفریقایی حضور دارند.

چاوش اوغلو در ادامه افزود که «در مواجهه با حمله‌ها علیه طرابلس، دولت قانونی لیبی از برخی کشورها از جمله ترکیه دعوت کرد. تنها ترکیه به این دعوت پاسخ مثبت داد». وی همچنین گفت که برخی طرف‌ها در تلاشند تا حضور (نظامی) آنکارا را با مزدوران خارجی که برای کسب منافع مالی در لیبی حضور دارند، یکی بدانند.

گفتنی است، وزیر امور خارجه ترکیه به همراه «خلوصی آکار» وزیر دفاع ملی و «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ملی روز دوشنبه به طرابلس پایتخت لیبی سفر کرد. وی در این سفر با «عبدالحمید دبیبه» نخست وزیر لیبی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آناتولی، چاووش‌اوغلو با انتشار پیامی درباره این دیدار نوشت: «در این دیدار بر حمایت کشورمان از دولت وفاق ملی تأکید کردیم».

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با اشاره به بررسی مسائل مربوط به شورای همکاری راهبردی در سطوح بالا میان دو کشور از بازگشت شرکت‌های ترکیه‌ای به لیبی و مشارکت در توسعه آن خبر داد.