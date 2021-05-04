واکسن کووایران چه زمانی به دست مردم می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا مظهری، در گفتگو با شبکه خبر، گفت: در فاز سوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کُوو ایران برکت به ۲۰ هزار نفر داوطلب در استان‌های تهران، کرج، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پنجم دی ماه ۱۳۹۹ مجوز مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت گرفته شد ه است، افزود: ثبت نام داوطلبان برای فاز سوم از چند هفته پیش و چند برابر ظرفیت آغاز شده است.

مظهری با بیان اینکه تاکنون ۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند، ادامه داد: مرحله غربالگری در تمام استان‌ها در حال انجام است.

مدیر اجرایی طرح واکسن کُوو ایران برکت گفت: فاز تولید صنعتی کوو ایران برکت به ۳ بخش تقسیم شده است. در فاز یک ظرفیت تولید واکسن، ۳ میلیون دوز تا خرداد ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این ظرفیت در تیرماه به ۷ میلیون و در شهریور ماه به ۲۰ میلیون دوز خواهد رسید.

مظهری افزود: به محض دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، بر اساس سیاست‌های این وزارتخانه واکسن در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.