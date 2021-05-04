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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶:۵۴

مدیر اجرایی تولید واکسن تشریح کرد؛

واکسن کووایران چه زمانی به دست مردم می رسد

واکسن کووایران چه زمانی به دست مردم می رسد

مدیر اجرایی طرح واکسن "کووایران برکت"، در ارتباط با آخرین روند تولید واکسن کووایران، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا مظهری، در گفتگو با شبکه خبر، گفت: در فاز سوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کُوو ایران برکت به ۲۰ هزار نفر داوطلب در استان‌های تهران، کرج، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پنجم دی ماه ۱۳۹۹ مجوز مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت گرفته شد ه است، افزود: ثبت نام داوطلبان برای فاز سوم از چند هفته پیش و چند برابر ظرفیت آغاز شده است.

مظهری با بیان اینکه تاکنون ۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند، ادامه داد: مرحله غربالگری در تمام استان‌ها در حال انجام است.

مدیر اجرایی طرح واکسن کُوو ایران برکت گفت: فاز تولید صنعتی کوو ایران برکت به ۳ بخش تقسیم شده است. در فاز یک ظرفیت تولید واکسن، ۳ میلیون دوز تا خرداد ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این ظرفیت در تیرماه به ۷ میلیون و در شهریور ماه به ۲۰ میلیون دوز خواهد رسید.

مظهری افزود: به محض دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، بر اساس سیاست‌های این وزارتخانه واکسن در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5204140

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
      0 1
      پاسخ
      انشالله روزانتخابات سرصندوقهااین واکسن به مردم میرسه

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