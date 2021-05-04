استان فارس غرق در عزای امیرالمومنین (ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان فارس شب گذشته در دومین احیای شب قدر با حضور در فضاهای از پیش تعیین شده و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به عزاداری امیر المومنین (ع) پرداختند.

استان فارسی‌ها با حضور در مساجد و فضاهای سرباز که برای برگزاری مراسم شب‌های احیا تعیین شده بود ضمن برگزاری مراسم شب قدر، به سوگواری پرداختند.

در شیراز و در حرم مطهر شاهچراغ (ع) نیز برنامه شب دوم احیا برکزار شد. این ویژه برنامه از ساعت ۲۳ تا ۳ بامداد در صحن حرم مطهر با تلاوت قرآن آغاز شد و در ادامه، دعای جوشن کبیر قرائت و پس از آن، با سخنرانی مذهبی و مراسم قرائت دعاهای ابوحمزه ثمالی و سایر برنامه‌ها ادامه یافت.

در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان که مصادف با شب شهادت حضرت علی (ع) است، حاج خلیل نگهبان و حاج مهدی عرشی دعای جوشن کبیر را قرائت کردند و در ادامه آیت الله دژکام، تولیت حرم مطهر پیرامون فضائل و مناقب مولای متقیان به ایراد سخن پرداخت و پس از آن حاج کاظم محمدی، دعای ابوحمزه ثمالی را قرائت کرد.

همچنین ۱۵ اردیبهشت ماه، همزمان با شب ۲۳ ماه مبارک نیز برنامه‌های عزاداری در حرم مطهر شاهچراغ (ع) دنبال می‌شود.

در سایر شهرستان‌های فارس نیز مراسم عزاداری با حضور مردم برگزار شد.

آئین احیای لیلةالقدر در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان و عزاداری شب شهادت امیرالمومنین، حضرت علی (ع) در جای جای لامرد با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار و متدین، برگزار شد.

در دومین شب از لیالی پربرکت قدر و شب شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی (ع) با حضور در مساجد و تکایا و شهدای گمنام، و در جای جای شهرستان لامرد ضمن شب زنده داری این شب سراسر نور، در عزای امام اول شیعیان (ع) به سوگواری و عزاداری پرداختند.

در این شب، نوای العفو العفو، و استغاثه عزاداران مولا علی (ع) در لامرد به درگاه الهی در عزای امام اول شیعیان جهان در جای جای این شهرستان طنین انداز بود.

در بارگاه مطهر شهدای گمنام این شهر نیز، ویژه برنامه‌ای با حضور اقشار مختلف مردم و عزاداران، با مدیحه سرایی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و قرائت ادعیه و مناجات برگزار شد.

این مراسم با قرائت دعای پرفیض جوشن کبیر آغاز شد و شرکت‌کنندگان با زمزمه اسماً ذات اقدس الهی از پیشگاه خالق بی‌همتا خواستند تا به برکت این شب مبارک، قلم عفو بر گناهان آنان بکشد.

اماکن مذهبی دیگر همچون حسینیه امام حسن مجتبی (ع)، هیئت فاطمیون، و مهدیه خندق نیز از پیر و جوان، زن و مرد، در این شب به راز و نیاز و عبادت پرداخته و با قرائت ادعیه ویژه شب‌های قدر، دعای جوشن کبیر، برگزاری آئین قرآن به سر و خواندن نوحه و روضه در غم شهادت پیشوای عدالت و تقوا حضرت امام علی (ع)، به عزاداری پرداختند.