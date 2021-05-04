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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۰۳

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

۳۴۴ فوتی کووید ۱۹ در شبانه روز گذشته/ کاهش شهرهای قرمز کرونایی

۳۴۴ فوتی کووید ۱۹ در شبانه روز گذشته/ کاهش شهرهای قرمز کرونایی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به تازه‌ترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته از فوت ۳۴۴ بیمار کرونایی در همین مدت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۱۵۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲ هزار و ۹۸۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۳۷ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به ۷۳ هزار و ۲۱۹ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۵۸۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

۵ هزار و ۴۷۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۶ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۵۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۰۲ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5204185

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