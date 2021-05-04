۳۴۴ فوتی کووید ۱۹ در شبانه روز گذشته/ کاهش شهرهای قرمز کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۱۵۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲ هزار و ۹۸۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۳۷ نفر رسید.
متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به ۷۳ هزار و ۲۱۹ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۵۸۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
۵ هزار و ۴۷۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۱۶ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۵۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۱۰۲ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
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