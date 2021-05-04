انگشتر هوشمند کلیدهای گمشده را می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جستجو برای کلید در کیف آن‌هم درزمانی که دست‌هایتان پر است، کار سختی به حساب می‌آید. اما یک انگشتر هوشمند که با پرینتر سه بعدی ساخته می‌شود، این مشکل را حل می‌کند.

محققان انستیتو فرانهوفر آلمان این انگشتر فلزی را به عنوان بخشی از پروژه وسیع‌تر Kinematamابداع کرده‌اند. در این انگشتر یک برچسب RFID( سامانه بازشناسی با امواج رادیویی) وجود دارد که به طور بی سیم از پالس های الکترومغناطیسی یک دستگاه خوانش جداگانه، انرژی دریافت می‌کند. این برچسب سیگنال‌های رادیویی (حامل اطلاعاتی مختلف از جمله رمزعبور مخصوص کاربر) را به همین دستگاه منتقل می‌کند. از آنجا که برچسب مذکور به وسیله دستگاه خوانش انرژی مورد نیازش را دریافت می‌کند، نیازی به منبع دریافت نیرو مانند باتری ندارد.

بدنه اصلی انگشتر با کمک فرایندی چاپ می‌شود که طی آن پرتو لیزر برای ذوب کردن پودر یک فلز مخصوص به کار گرفته می‌شود. با ذوب شدن پودر در حالتی از پیش تعیین شده، ذرات فلز با هم جوش می‌خورند و حلقه را به طور لایه لایه می‌سازند.

طی این فرایند حفره‌ای داخل انگشتر خالی نگه داشته می‌شود. قبل از اتمام فرایند چاپ، با کمک یک بازوی رباتیک برچسب RFID در این حفره قرار داده می‌شود. سپس فرایند چاپ از سر گرفته می‌شود و یک لایه فلز روی آن را می‌پوشاند.

هرچند موادی مانند فلزات مانعی برای انتشار سیگنال‌های RFID به حساب می آیند اما لایه‌ای که روی برچسب را پوشانده فقط یک میلیمتر ضخامت دارد و بنابراین مشکل ساز نخواهد بود.

محققان امیدوارند چنین انگشتر هوشمندی را بتوان برای فعالیت‌های مختلف مانند باز کردن در، خرید کالا یا حتی انتقال اطلاعات پزشکی به مأمورین اورژانس استفاده کرد.