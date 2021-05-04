با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نباید جنگی وجود داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه در سخنانی تأکید کرد که با بیرون رفتن نیروهای خارجی از کشورش، طالبان هیچ بهانه ای برای جنگ ندارند.

رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرد که افغانستان از لحاظ دفاعی متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهد با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مواجه خواهند شد.

وی در ادامه اضافه کرد که زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فرا رسیده است و همه شرایط نیز برای آن آماده است.

این در حالیست که نیروهای اشغالگر خارجی به سرکردگی نظامیان تروریست آمریکایی ابتدا قرار بود تا شنبه هفته جاری یعنی اول ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند؛ اما جو بایدن رییس جمهور آمریکا با نقض توافق دوحه پیشتر اعلام کرد که این اقدام تا ۱۱ سپتامبر طول خواهد کشید؛ رویدادی که عدم عمل به وعهده ها توسط واشنگتن را بیش از پیش آشکار کرد.