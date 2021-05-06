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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۵:۰۶

چند روز پس از عملیات شهادت طلبانه «مقاومت» در نابلس؛

یک شهرک نشین صهیونیست بر اثر شدت جراحات وارده به هلاکت رسید

یک شهرک نشین صهیونیست بر اثر شدت جراحات وارده به هلاکت رسید

رسانه‌های اراضی اشغالی فلسطین از مرگ یک شهرک نشین که چند روز پیش در جریان عملیات در یک ایست بازرسی در نابلس مجروح شده بود، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از مرگ یک شهرک نشین صهیونیست که چند روز پیش در جریان عملیات شهادت‌طلبانه در ایست بازرسی «زعتره» در نابلس مجروح شده بود، خبر دادند.

به نوشته رسانه‌های اراضی اشغالی، این شهرک نشین صهیونیست ۱۹ ساله از جمله اشغالگرانی بوده که به ناحق در منازل متعلق به فلسطینیان قدس ساکن شده بود.

در همین هنگام رسانه‌های فلسطینی از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه الشرقیه واقع در شهرک «عقربا» واقع در جنوب نابلس گزارش داده‌اند. طبق گزارش‌ها تعداد قابل توجهی از نظامیان صهیونیستی در محل حاضر شده‌اند.

گفتنی است، چند روز پیش در پی اجرای یک عملیات شهادت‌طلبانه در ایست بازرسی زعتره، ۳ تن از نظامیان اسرائیلی بشدت زخمی شدند.

این عملیات که در آن یک شهروند فلسطینی به سوی نظامیان رژیم اشغالگر آتش گشوده بود، در واقع در پاسخ به وحشیگری‌های این رژیم در قبال فلسطینیان، از جمله هدف قراردادن آنان در گذرگاه‌های امنیتی، صورت گرفت.

کد مطلب 5205460

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
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      به هلاکت رسید؟؟؟؟/ متاسفم وافعا

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