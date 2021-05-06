جنگنده روسیه هواپیمای شناسایی آمریکا را رهگیری کرد

به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جنگنده «میگ ۳۱» روسیه هواپیمای شناسایی آمریکا که به سمت مرزهای روسیه بر فراز دریای «چوکوتسکی» (Chukotsk) -بخشی از اقیانوس شمالگان یا منجمد شمالی که در شمال تنگه «برینگ» قرار دارد- در حرکت بود را رهگیری کرد.

مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه (NDCC) وابسته به وزارت دفاع این کشور امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند جنگنده روسی «میگ ۳۱» این کشور موفق به رهگیری هواپیمای شناسایی آمریکا بر فراز دریای «چوکوتسکی» در اقیانوس شمالگان (منجمد شمالی) و در نزدیکی مرزهای روسیه شده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، جنگنده روسی «میگ ۳۱» در این عملیات توانسته است هواپیمای جاسوسی آمریکایی را از مرزهای این کشور دور کند.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: پس از نزدیک شدن یک هواپیمای آمریکائی به حریم هوایی روسیه، جنگنده میگ ۳۱ به پرواز درآمد و مأموریت خود را با موفقیت به انجام رسانده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، هواپیمای جاسوسی آمریکائی از نوع بوئینگ راهبردی RC-۱۳۵ شناسائی شد.

مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه در این بیانیه می‌افزاید: تمامی مراحل پرواز جنگنده مذکور کاملاً منطبق با مقررات بین‌المللی در رابطه با استفاده از حریم هوایی صورت گرفت و به هواپیمای آمریکائی اجازه نقض مرز فدراسیون روسیه داده نشد.