انتفاضه خواب راحت را از سردمداران رژیم صهیونیستی گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس، این یوم‌الله را فرصتی بزرگ برای نمایش قدرت جهان اسلام در برابر نظام استکبار و صهیونیسم غاصب دانست و اعلام کرد: ان‌شاء‌الله در آینده‌ای نزدیک جهانیان نظاره‌گر جشن آزادی قدس شریف خواهند شد.

در این بیانیه آمده است: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران، گفتمان مقاومت به فرهنگ غالب ملت‌های منطقه تبدیل شده و هلال مقاومت از تهران تا بغداد و دمشق و بیروت و صنعا، رویای خاورمیانه جدید محور غربی -عبری و عربی را نقش برآب کرده است و گفتمان مقاومت آن چنان عزت و اعتباری برای ملت‌های منطقه به ارمغان آورده که دیگر سیاست‌های آمریکا در منطقه جایگاهی ندارد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) با تدبیری حکیمانه با هدف زنده نگاه داشتن آرمان مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اشغالگری رژیم صهیونیستی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را «روز قدس» نامگذاری کردند؛ روزی که جهان اسلام یکپارچه برضد رژیم نامشروع اسرائیل می‌خروشد و ندای آزادی قدس شریف را سر می‌دهد. چهل و سومین سالروز اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، بیانگر این واقعیت است که آرمان فلسطین رنگ و بوی کهنگی نگرفته و شیشه عمر نامشروع رژیم اشغالگر قدس شکننده‌تر از گذشته است.

موضوع فلسطین به عنوان زخمی کهنه و تاریخی در افکار عمومی جهان، امت اسلام یاد می‌شود و فرصتی طلایی برای تمامی گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی ایجاد کرد که در مسیر انسجام، وحدت و همبستگی حرکت کنند و روز قدس را به عنوان اسم رمزی برای امت اسلامی جهت وحدت، مبارزه با اشغالگری و حمایت از آزادی قدس شریف و فلسطین قلمداد کنند.

در روز قدس نه تنها ایران اسلامی وحدت و یکپارچگی خود را در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس شریف به مثابه مسأله اول جهان اسلام به نمایش می‌گذارد، بلکه تمام جهان اسلام و سایر ملت‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب نیز پرچم مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی را در این روز باشکوه بر می‌افرازند.

اما استکبار جهانی به سر کردگی آمریکا با حمایت همه جانبه از جنایت‌ها و جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی با حمایت از ادامه اشغالگری رژیم اسرائیل، علاوه بر نادیده گرفتن تمامی قوانین بین المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و به فراموشی سپردن تعهدات خود در قبال مردم فلسطین، با شناسایی بیت المقدس به عنوان مرکز این رژیم کودک کش و انتقال سفارتش به آن شهر، چهره ضد بشری خود را بیش از قبل به منصه ظهور رساند و ننگی دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد.

توطئه خبیثانه سردمداران آمریکایی و صهیونیستی در معامله قرن مسئولیت بیشتری را بر دوش همه آزادگان و ملت‌ها و دولت‌های حق طلب قرار می‌دهد. مرعوب شدن برخی از کشورهای منطقه و هم پیمانی آشکار و دوستی آن‌ها با رژیم جنایتکار اشغالگر قدس خیانتی نابخشودنی به آرمان فلسطین و امت‌های آزادی خواه است، ولی این حرکات خیانتکارانه نخواهد توانست آرمان فلسطین و آزادی آن کشور را به دست فراموشی بسپارد.

امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران، گفتمان مقاومت به فرهنگ غالب ملت‌های منطقه تبدیل شده و هلال مقاومت از تهران تا بغداد و دمشق و بیروت و صنعا، رویای خاورمیانه جدید محور غربی -عبری و عربی را نقش برآب کرده است و گفتمان مقاومت آن چنان عزت و اعتباری برای ملت‌های منطقه به ارمغان آورده که دیگر سیاست‌های آمریکا در منطقه جایگاهی ندارد. امروز خوشبختانه انتفاضه به یک قدرت بی بدیلی تبدیل شده و خواب راحت را از سردمداران رژیم صهیونیستی گرفته است.

رژیم صهیونیستی که روزی رویای سیطره از نیل تا فرات را در سر داشت امروز در درون سرزمین‌های اشغالی پشت دیوارهای بتنی ۱۰ متری محصور شده است و شهرک‌های صهیونیست نشین در مناطق مرزی به شهر ارواح تبدیل شده‌اند و امروز نهالی که پیر جماران ۴۲ سال پیش آن را غرس کرد به درختی تنومند تبدیل شده است و فرزندان خمینی (ره) با پرچمداری امام خامنه ای عزیز امروز در منطقه چشم در چشم اشغالگران در انتظار زمان صفر برای آزادی قدس شریف هستند.

اینک در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت دفاعی ضمن حمایت از آرمان والای قدس و ملت مظلوم و مقام فلسطین تاکید می‌کند: همانطور که ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) فرمودند، رژیم جعلی اسراییل با رفتارهای دیوانه وار، ضد بشری و ددمنشانه خود به سرعت به پایان عمر ننگینش نزدیک می‌شود و به طور حتم توطئه خطرناک و فتنه بزرگ جبهه دشمن در ایجاد شکاف بین ملل و مذاهب اسلامی ناکام و رویای صهیونیست‌ها در ایجاد اسراییل از «نیل تا فرات» و شکل‌گیری منطقه جدید با مهندسی آمریکایی هرگز تحقق نخواهد یافت.

در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهدای آزادی فلسطین شریف و جبهه مقاومت بویژه سید الشهداء محور مقاوت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، ان‌شاء‌الله در آینده‌ای نزدیک جهانیان نظاره‌گر جشن آزادی قدس شریف خواهند شد.