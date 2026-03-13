روز قدس رویای بزرگ اسرائیل را به کابوس تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی رضاپور در جمع راهپیمایان و نمازگزاران روز قدس در مصلای نماز جمعه قائمشهر ضمن تشکر از خبرگان شجاع و شهادت طلب به خاطر انتخاب بهترین رهبر و بهترین گزینه گفت: در طول این سال‌ها راهپیمایی روز قدس اثرش را بر جان کثیف یهود و جریان صهیونیسم گذاشته است.

وی افزود: امام عزیز عظیم‌الشأن ما کاری کرد که اسرائیل به هدف مشروع برای نابودی تبدیل شود. اسرائیلی که برای خودش رویای اسرائیل بزرگ را می‌بافت، با آمدن امام این مسیر برای او متوقف شد.

رضاپور ادامه داد: امام روز جهانی قدس را تاسیس کرد و اولین بیانیه‌هایی که در نهضت انقلاب داشت علیه اسرائیل صادر کرد و این ضربه همچون لگدی بود که امام زیر میز صهیونیست و جریان صهیونیست زد.

وی با اشاره به رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بیان کرد: انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران این رویا را به یک کابوس بزرگ تبدیل کرد. یعنی اسرائیلی که یک روز محاسبه می‌کرد باید هشت کشور دنیا را محاصره کند، امروز به برکت انقلاب و روز قدس‌های شما و شعارهای شما، اسرائیل تنها در همان محوطه کوچکش دیوار بتنی کشیده است تا همین مقدار را حفظ کند.

رضاپور به پایان افسانه شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: امروز گروه‌های مقاومت پس کله او می‌زنند و شما در دو جنگ در یک سال پدر او را درآورده‌اید. این هنر انقلاب اسلامی بود که با تشکیل هسته‌های مقاومت از دل ملت‌های آزاده، مبارز و مجاهد، این نیروها را تربیت کرد. این هسته‌های مقاومت چه شیعه و چه سنی در مقابل جریان صهیونیست ایستادند.

وی در خصوص شکست تمام راهبردهای یهود در طول ۴۷ سال گذشته توضیح داد: آنها راهبردشان تبدیل کشورهای بزرگ اسلامی منطقه به قطعات کوچک بود، اما بازوان قدرتمند مجاهدان جبهه مقاومت، حاج قاسم عزیز و فرزندان نیروی قدس در محور مقاومت، نقشه شومشان را نقش بر آب کردند.

رضاپور در بخش دیگری از سخنانش به تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد انرژی دنیا از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب عبور می‌کند که تنگه هرمز در دست خود ماست و آقای عزیز ما فتوای خود را داده و فرمود باید مسدود بماند. تنگه باب‌المندب نیز که در دست انصارالله است را آماده کرده‌ایم و هنوز صدای زوزه استکبار باید بلند شود.

وی با بیان اینکه ما به مردم کشورمان افتخار می‌کنیم و سرمان را بالا می‌گیریم گفت: ملتی که امروز گوش به فرمان امام جوان ما، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است، ملتی بزرگ و همراه انقلاب است. درود خدا بر شجاعت خبرگانی که با علم به اینکه ممکن است به شهادت برسند، در آن جلسه شرکت کردند و باید به این مردم به خاطر انتخاب چنین خبرگان شجاعی تبریک گفت.