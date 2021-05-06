فضاپیمای استارشیپ سرانجام با موفقیت پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اسپیس ایکس پیش از این هم برای برخاست و نشست موفق نمونه اولیه استارشیپ اس ان ۱۵ تلاش کرده بود، اما وقوع برخی انفجارها موجب ناکامی این شرکت شده بود.

اما سرانجام این فضاپیما روز چهارشنبه عصر پرواز آزمایشی خود را انجام داد و در نهایت به محل فرود تعیین شده در بوکاچیکا بازگشت. فرود عمودی و بی نقص بدون جدا شدن قطعات موجب امیدواری اسپیس ایکس شده است. در زمان فرود مقداری آتش ناشی از متصاعد شدن گاز متان مشاهده شد، اما در نهایت آسیبی به استارشیپ وارد نشد.

الون ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس خود در توئیتی فرود عادی استارشیپ را تأیید کرد. این موفقیت اعزام فضاپیماهای قابل استفاده مجدد به ایستگاه فضایی بین المللی، ماه و دیگر سیارات را در آینده ممکن می‌کند.