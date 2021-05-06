رگبار باران و رعد و برق در ۱۴ استان/ تهران فردا ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و دامنههای جنوبی البرز در زنجان، قزوین، البرز و تهران بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود و در مناطق کوهستانی و مستعد وقوع صاعقه و بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: فردا (۱۷ اردیبهشت) علاوهبر مناطق ذکر شده در مناطقی از شرق فارس، یزد و کرمانشاه نیز بارش پیشبینی میشود.
ضیاییان با بیان اینکه امروز (۱۶ اردیبهشت) در سواحل خزر ابرناکی، وزش باد شمالی و بارش باران رخ میدهد، گفت: امروز دریای خزر نیز مواج خواهد بود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه شنبه (۱۸ اردیبهشت) بارش در نوار شمالی کشور، دامنهها و ارتفاعات البرز، سمنان، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان خواهد بود، گفت: این بارشها در شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان شدت خواهد گرفت و یکشنبه (۱۹ اردیبهشت) در نوار شرقی و شمالی کشور، مناطقی از اصفهان، کرمان و یزد بهویژه در ساعات بعدازظهر رگبار باران پیشبینی میشود.
به گفته وی، دوشنبه (۲۰ اردیبهشت) بارش در نوار شمالی کشور، دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی از استانهای اصفهان، قم، مرکزی، کرمان و یزد ادامه خواهد داشت.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۷ اردیبهشت) قسمتی ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۱۸ اردیبهشت) قسمتی ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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