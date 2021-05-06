دستگیری عاملان تیراندازی در هندیجان به ۳۱ نفر رسید/کشف سلاح جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله امیری اظهار کرد: به دنبال اقدامات پلیس در خصوص شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم فاتحه خوانی روستای سویره تاکنون ۳۱ نفر از این افراد دستگیر شده‌اند.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی منسجم تعداد ۹ نفر دیگر از عاملان اصلی تیراندازی مراسم مزبور را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی طی عملیات‌های جداگانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و از محل اختفای آنان تعداد هشت قبضه انواع سلاح غیر مجاز کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه در مجموع عملیات‌های انتظامی چند روز گذشته تعداد ۳۱ نفر از عاملان اصلی تیراندازی مراسم فاتحه خوانی دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: پلیس تا دستگیری آخرین نفر از افراد خاطی مراسم مذکور مصمم است و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم فاتحه خوانی که چند روز قبل در یکی از روستاهای شهرستان هندیجان برگزار شد، جمعیتی انبوه و بسیار پر تعداد بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی شرکت کرده بودند. تعداد قابل توجهی هم بر اساس یک رسم غلط منسوخ شده با اسلحه جنگی اقدام به تیراندازی هوایی در مراسم می‌کردند.