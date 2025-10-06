  1. استانها
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم فاتحه‌خوانی در اهواز

اهواز - فرمانده انتظامی اهواز از دستگیری هشت نفر از عوامل تیراندازی و گردانندگان مراسم فاتحه‌خوانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث کشوری اظهار کرد: در پی وقوع تیراندازی در مراسم فاتحه‌خوانی که موجب نارضایتی شهروندان شد، شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه قبل از شروع مراسم متولیان مراسم عزادای توجیه شده بودند، افزود: ماموران پلیس اطلاعات و کلانتری ۳۶ با انجام اقدامات فنی و تخصصی هشت نفر از عاملان تیراندازی و گردانندگان مراسم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، در عملیات‌های ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اهواز با اشاره به کشف مقادیری فشنگ جنگی کلت و کلاشینکف از متهمان، گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

