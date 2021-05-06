اهتزاز پرچم فلسطین در کنار پرچم ایران در نقاط مختلف کرمانشاه

احسان احمدی‌نصر بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت در برگزاری مراسمات ملی و مذهبی بنا بر تصمیم ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا، مراسم گرامیداشت روز جهانی قدس با برافراشته شدن پرچم فلسطین در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخی نقاط شهر کرمانشاه از جمله خیابان مدرس به صورت نمادین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این اقدام توسط شهردار و معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در حمایت از فلسطین مظلوم و قدس شریف به عنوان اولین قبله‌گاه مسلمانان انجام می‌شود.

مدیر زیباسازی شهر شهرداری کرمانشاه گفت: با همکاری شهرداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج استان کرمانشاه پرچم کشور فلسطین در حمایت از مردم مظلوم آن و نشان دادن استکبار ستیزی جهان اسلام به ویژه مردم ایران اسلامی بر فراز پارک شیرین در مرکزیت شهر کرمانشاه به اهتزاز درخواهد آمد.

احمدی‌نصر تصریح کرد: اهتزاز پرچم فلسطین در پارک شیرین شهر کرمانشاه توسط تعداد قابل توجهی از مردم این شهر مشاهده خواهد شد، در حاشیه اهتزاز این پرچم نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه به سخنرانی خواهد پرداخت.

وی افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یادآور یک مناسبت مهم جهانی است که به ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ شانزدهم مرداد ۱۳۵۸ به عنوان روز جهانی قدس به ثبت رسیده است.

مدیر زیباسازی شهر شهرداری کرمانشاه علت نامگذاری روز جهانی قدس را یکپارچگی و انسجام مسلمانان جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست دانست و گفت: این ابتکار حضرت امام خمینی (ره) با هدف بسیج ملت‌های اسلامی به حمایت از فلسطین و ماندگاری و عدم فراموشی قضیه فلسطین در وجدان‌های بشری است.

احمدی‌نصر ادامه داد: روز قدس روز تجلی وحدت، همبستگی و بیداری امت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد (ص) در راه آزادی اولین قبله‌گاه مسلمان و مقابله با خطرات صهیونیست و استکبار جهانی است.