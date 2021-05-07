آسمان ورامین با به آتش کشیدن پرچم صهیونیسم سرخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی قدس بانگ «آزادی قدس نزدیک است» در دیار شهدای ۱۵ خرداد طنین انداز شد.

در این مراسم که به صورت خودش جوش و توسط گروه‌های مختلف مردمی در حمایت از قدس شریف و آزادی فلسطین شکل گرفت، شرکت کنندگان با شعارهای فلسطین تنها نیست، آزادی قدس نزدیک است، مرگ بر آمریکا و اسرائیل و …نفرت خود را از اشغالگران قدس شریف و قبله اول مسلمین جهان اعلام کردند.

لازم به ذکر است، پرچم نحس رژیم منحوس اشغالگر قدس در مقابل مسجد جامع و با شعارهای یکپارچه شرکت کنندگان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و حزب الله لبنان به آتش کشیده شد که شور و حال خاصی را ایجاد کرده بود.

سید محمد حسن محمودی مسئول اجرای مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین ضمن تقدیر از حضور خودش جوش مردم در این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه امسال از حضور میلیونی ایرانیان در راهپیمایی حمایت از قدس شریف به خاطر شرایط کرونا محروم بودیم ولی دل‌های آزادی خواهان و حامیان از مظلوم در دنیا، همواره با فضای به جای مانده از این مراسم باشکوه هر ساله خواهد بود.

وی افزود: امروز گروه‌های خود جوش مردمی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی توانستند اندکی از حضور مردمی را بار دیگر تداعی کنند و با شعارهای حمایت از قدس و فلسطین بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم ایران با انتفاضه مردم فلسطین به نمایش بگذارند.

محمودی در پایان با اعلام اینکه ما وعده رهبری معظم در نابودی اسرائیل را نزدیک می‌دانیم، تصریح کرد: اگر چه امسال از اجرای مراسم میدانی محروم بودیم، اما مردم شهرستان ورامین در فضای مجازی و با ترند کردن هشتک آزادی قدس نزدیک است به دنیا اعلام خواهند کرد که این وعده بزرگ آزادی فلسطین محقق خواهد شد و خون شهدای بزرگ مقاومت همچون شهید سلیمانی، ابومهدی و شهدای انتفاضه قدس این راه بزرگ را هموار خواهد کرد.