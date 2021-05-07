حضور کشتی آزاد ایران و روسیه با سهمیه کامل در المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، آخرین پیکارهای گزینشی المپیک در کشتی آزاد امروز (پنجشنبه) با رقابت‌های ۶ وزن المپیکی کشتی آزاد در صوفیه بلغارستان پیگیری می‌شود که کشتی‌گیران راه یافته به فینال، سهمیه المپیک را کسب کردند.

بر این اساس اسامی نفرات فینالیست که موفق به کسب سهمیه المپیک شدند به شرح است:

۵۷ کیلوگرم: یوکی تاکاهاشی (ژاپن) - باخبایار اردنبات (مغولستان)

۶۵ کیلوگرم: جورجیوس پیلیدیس (یونان) - ماگومد گادژیف (لهستان)

۷۴ کیلوگرم: واسیل میخاییلوف (اوکراین) - ماگمد حبیب کادیماگومدوف (بلاروس)

۸۶ کیلوگرم: سوسوکه تاکاتانی (ژاپن) - بوریس ماکوف (اسلوونی)

۹۷ کیلوگرم: آبراهام روآنو (ایتالیا) - آلبرت ساریتوف (اوکراین)

۱۲۵ کیلوگرم: سرگئی خزیرف (روسیه) - سومیت (هند)



«سرگئی خزیروف» آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم روسیه با پیروزی در مرحله نیمه‌نهایی برابر «دانیل لیگتی» از مجارستان ششمین سهمیه المپیکی روسیه را کسب کرد تا این تیم در کنار تیم ملی کشتی آزاد روسیه با ترکیبی کامل در بازی‌های المپیک توکیو حضور داشته باشد.



تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب ۳ سهمیه در پیکارهای گزینشی المپیک در سطح قاره آسیا که فروردین ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شد، سهمیه‌های خود را تکمیل کرد.

اما ژاپن میزبان المپیک در صوفیه بلغارستان تعداد سهمیه‌های خود را ۲ برابر کرد. «یوکی تاکاهاشی» در وزن ۵۷ کیلوگرم و «سوسوکه تاکاتانی» در وزن ۸۶ کیلوگرم برنده مسابقات نیمه نهایی شدند. ژاپن پیش از این در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ در نورسلطان با ۶۵ و ۷۴ کیلوگرم ۲ سهمیه گرفته بودند اما در گزینشی المپیک در قاره آسیا نتوانسته بود سهمیه بگیرد. «ری هیگوچی» دارنده مدال نقره المپیک در قزاقستان و در پیکارهای گزینشی المپیک در وزن ۵۷ کیلوگرم به دلیل نرسیدن به سر وزن مسابقات را از دست داد.



اما در وزن ۷۴ کیلوگرم «تایموراز سالکازانوف» آزادکار روسی‌الاصل اسلواکی مقابل «ماگمد حبیب کادیماگومدوف» تن به شکست ۱۲ بر ۴ داد و نتوانست سهمیه المپیک بگیرد. سالکازانوف چندی پیش و در پیکارهای قهرمانی اروپا در لهستان بسیاری از بزرگان وزن ۷۴ کیلوگرم از جمله «فرانک چامیزو» ایتالیایی را شکست داده بود و با قدرت قهرمان اروپا شده بود اما در گزینشی المپیک ناکام بود.



تنها نماینده کشتی آزاد آمریکا در وزن ۶۵ کیلوگرم یعنی «مایکل جردن اولیور» با شکست برابر حریف روسی‌الاصل خود از لهستان از کسب سهمیه بازماند تا آمریکا با ۵ سهمیه در المپیک توکیو حاضر شود.



از نکات جالب توجه می‌توان به غیبت خینچگیاشویلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک از کشور گرجستان اشاره کرد که به دلیل ابتلاء به کرونا در بلغارستان حضور نداشت و به جای او «بکا لومتادزه» حضور داشت و در مرحله یک چهارم نهایی با شکست مقابل «ماگومد گادژیف» از لهستان سهمیه المپیک را از دست تا خینچگیاشویلی به عنوان یکی از مدعیان اصلی کسب مدال در وزن ۶۵ کیلوگرم به عنوان غایب بزرگ المپیک قلمداد شود و به طور حتم این موضوع می‌تواند به سود نماینده کشتی کشورمان باشد.



در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز حذف «دمیرتاش» از ترکیه و سابالوف روسی دارنده مدال طلای جهان که به تازگی با قبول تابعیت صربستان به این تیم پیوسته بود از موارد جالب توجه بود.



اسامی کشورهای دارای سهمیه المپیک در کشتی آزاد به این شرح است:



۵۷ کیلوگرم: روسیه، قزاقستان، صربستان، ایران، ترکیه، هند، کلمبیا، آمریکا، الجزایر، گینه‌بیسائو، بلغارستان، ارمنستان، ازبکستان، چین، ژاپن و مغولستان

۶۵ کیلوگرم: روسیه، قزاقستان، مغولستان، ژاپن، مجارستان، هند، کوبا، آرژانتین، تونس، سنگال، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ایران، قرقیزستان، یونان و لهستان

۷۴ کیلوگرم: روسیه، قزاقستان، آمریکا، ژاپن، لهستان، ایتالیا، کوبا، پورتوریکو، مصر، گینه بیسائو، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ایران، ازبکستان، اوکراین و بلاروس

۸۶ کیلوگرم: روسیه، سوئیس، سن‌مارینو، ایران، کلمبیا، هند، پرو، آمریکا، الجزایر، نیجریه، بلاروس، ترکیه، ازبکستان، چین، ژاپن و اسلواکی

۹۷ کیلوگرم: روسیه، قزاقستان، آمریکا، جمهوری آذربایجان، مقدونیه، گرجستان، کوبا، کانادا، الجزایر، تونس، بلاروس، ترکیه، ایران، ازبکستان، ایتالیا و لهستان

۱۲۵ کیلوگرم: کوزوو، اوکراین، چین، ایران، ترکیه، گرجستان، کانادا، آمریکا، الجزایر، مصر، آلمان، بلاروس، قزاقستان، مغولستان، روسیه و هند.