به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از برخی یگان‌های عملیاتی منطقه پدافند هوایی شمال کشور بازدید کرد.

وی در بازدید از مرکز کنترل فرماندهی و سایت راداری کرج با اشاره به افزایش روز به روز همکاری های مشترک و هماهنگی ها با هوا فضای سپاه گفت: متولی امنیت فضای کشور قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) است که این امر باعث ایجاد وحدت و اتحاد میان ارتش و سپاه و یاس و عصبانیت دشمنان شده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه معیشت کارکنان گفت: در سال های اخیر با تدبیر و حمایت های فرماندهی محترم کل ارتش تلاش ها و اقدامات بسیار خوبی در حوزه معیشت کارکنان انجام شده و تلاش ها در این حوزه همچنان ادامه دارد. در زمینه بازسازی پادگان‌ها نیز اقدامات بسیار قابل توجهی انجام شده و هیچ پادگانی نیست که در آن نوسازی نداشته باشیم.

وی افزود: لزوم نوسازی اماکن فرسوده در نیروی پدافند هوایی همچنان وجود دارد و اقدامات در زمینه زدودن کهنگی از منازل سازمانی و اماکن عملیاتی نیز ادامه خواهد داشت.