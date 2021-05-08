تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در ایلام فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس فتاحی صبح امروز شنبه در مزار شهدای گمنام ایلام اظهار کرد: پایداری و قوام نظام مرهون خون شهداست، همه ما وظیفه داریم در گام دوم انقلاب اسلامی، برای تحقق آرمان‌های شهدا، اهداف بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تدابیر مقام معظم رهبری گام برداریم.

وی گفت: تداوم راه شهدا ضامن بقای انقلاب و نظام است و بر همه ما تکلیف است که راه شهدا را در زندگی فردی و اجتماعی خود الگوبرداری کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سال ۱۴۰۰ سال برگزاری انتخابات، اظهار کرد: با تلاش هیئت‌های اجرایی و نظارت تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور، امن و سالم در سطح استان فراهم است.

وی افزود: در مجموع ۵۲۷ نفر برای انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت شدند که در ۲۷ شهر به رقابت بپردازند.

فتاحی با اشاره به انتخابات شوراهای روستا و عشایر، گفت: تعداد ۲ هزار و ۲۲۳ نفر برای انتخابات مناطق روستایی ثبت نام کردند که کار رسیدگی در هیئت‌های اجرایی تمام شده و به شوراهای نظارت بخش‌ها ارسال که تا پایان اردیبهشت کار رسیدگی انجام و نتایج اعلام می‌شود.