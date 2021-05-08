توفان شن آزادراه کنارگذر شرق اصفهان را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۱۳۴۲۸ ۲ آزادراه قزوین - کرج البرز ۹۹۲۶۷ ۳ آزادراه کرج - قزوین البرز ۸۸۹۹۴ ۴ آزادراه تهران - کرج البرز ۸۷۰۰۶ ۵ بومهن - جاجرود تهران ۵۸۷۲۳ ۶ قرچک - ری تهران ۵۳۸۷۹ ۷ تهران - شهریار تهران ۵۱۲۷۷ ۸ آزادراه ساوه - تهران تهران ۴۹۱۵۷ ۹ آزادراه پردیس - تهران تهران ۴۸۲۹۵ ۱۰ ساری - قائمشهر مازندران ۴۷۲۷۴

آزادراه سردار حجازی (کنارگذر شرقی اصفهان)، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۴ اردیبهشت تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد.

گفتنی است این آزادراه ۲۹ آبان سال گذشته با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره بهرداری رسیده بود.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده گرمدره

ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران محدوده‌های شهرقدس و زرنان

آخرین وضعیت جوی

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی

محورهای مسدود شریانی

آزادراه سردار حجازی (کنارگذر شرقی اصفهان)

جندق - معلمان

معلمان - شاهرود

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

پونل - خلخال

محورهای مسدود غیرشریانی

فنوج - کتیج - رمشک

رباط پشت بادام - بیاضه