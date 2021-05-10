تایلند میزبان مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، پیش از این قرار بود مسابقات مرحله نهایی انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو در قاره آسیا از هفتم تا یازدهم تیرماه سال جاری به میزبانی چین برگزار شود که این کشور از میزبانی انصراف داد.

کنفدراسیون والیبال آسیا شهر ناخون پاتوم تایلند را به عنوان میزبان جدید این رقابت‌ها معرفی کرد که تیم‌های شرکت کننده از چهارم تا ششم تیرماه برای کسب سهمیه المپیک توکیو به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم‌های ایران با کسب عنوان قهرمانی در منطقه آسیای مرکزی، سهمیه حضور در مرحله نهایی انتخابی المپیک را به دست آوردند و در این رقابت‌ها هشت کشور چین، ایران، اندونزی، نیوزیلند، عمان، قطر و دو کشور دیگر (یکی در مسابقات مرحله دوم انتخابی المپیک مشخص خواهد شد و دیگر از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا معرفی می‌شود)، حضور دارند.

فرمت مسابقات، بر اساس رقابت کشورها با هم است و در مجموع دو برد از سه مسابقه، تیم صعود کننده به المپیک را مشخص خواهد کرد.

مسابقات والیبال ساحلی المپیک توکیو با حضور ۲۴ تیم در هر گروه مردان و زنان پیگیری خواهد شد که در گروه مردان این رقابت‌ها، تا کنون حضور چهار تیم ژاپن (میزبان)، روسیه (قهرمان جهان)، لتونی و ایتالیا (مسابقات انتخابی) مسجل شده است.

۲۰ تیم دیگر، شامل پنج تیم قهرمان مسابقات انتخابی از هر قاره و ۱۵ تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی خواهند بود.

در راستای اجرای سیستم حباب امن مسابقات ساحلی برای مقابله با شیوع کرونا، کشور تایلند در سال ۲۰۲۱ میزبان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۹ و ۲۱ سال آسیا و جهان و قهرمانی مردان آسیا است. تایلند با پذیرش میزبانی مرحله نهایی انتخابی المپیک، میزبانی ششمین رویداد مهم ساحلی سال ۲۰۲۱ را نیز پذیرفت.