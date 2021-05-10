موفقیت خراسان جنوبی در جذب امدادگران جوان/عضویت ۲۷ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی ظهر در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر یک نهاد عمومی غیر دولتی است که علاوه بر دستگاه اجرایی، عضوی از فدراسیون صلیب سرخ نیز به حساب می آید و بایستی قوانین و مقررات بین المللی را رعایت کند.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر هفت اصل اساسی یگانگی، بی طرفی، بی غرضی، انسانیت و جهان شمولی استقلال و خدمات داوطلبانه را دنبال می کند، افزود: تامین احترام انسان ها، برقراری صلح و دوستی، تسکین آلام بشری و حمایت از زندگی انسان ها نیز از اهداف مهم جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اصول و اهداف هلال احمر در اعتقادات دینی و اسلامی ریشه دارد، گفت: روش و منش یک امدادگر با توجه به اعتقادات دینی و تعهدی که دارد باید از دیگران متمایز باشد.

وی با اشاره به اینکه در جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی چهار معاونت امداد و نجات، آموزش، جوانان و داوطلبان فعالیت دارد، عنوان کرد: خوشبختانه اعتمادی که امروز به هلال احمر وجود دارد باعث شده این نهاد بستری برای تربیت جوانان جهت مقابله به بحران ها باشد.

رضایی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر آموزش همگانی مردم برای آمادگی در مواقع حوادث است، اظهار داشت: هلال احمر سعی دارد با فراگیری آموزش های همگانی شعار در هر خانه یک امدادگر را به تحقق برساند.

ارائه آموزش های امداد و نجات به ۸ هزار نفر در استان

وی بیان کرد: در همین راستا طی سال گذشته هشت هزار نفر آموزش های عمومی و تخصصی امداد و نجات را فراگرفته اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۴ پایگاه امداد و نجات جاده ای در سطح استان وجود دارد، گفت: استان خراسان جنوبی به نسبت جمعیتی که دارد از لحاظ دارا بودن پایگاه های جاده ای رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان در پایگاه های امداد و نجات خدمات ارائه می دهند، عنوان کرد: امروز هلال احمر جایگاه اجتماعی ویژه ای بین مردم به وجود آمده لذا باید بیش از پیش در جهت حفظ اعتماد مردم تلاش کنیم.

فعالیت ۱۴ بانک امانات پزشکی در استان

رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۴ بانک امانات در سطح استان وجود دارد، بیان کرد: تمامی لوازم کمک پزشکی مورد نیاز بیمار پس از ترخیص در این بانک ها نگهداری و به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار می گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تامین ۲۰۰ کپسول اکسیژن ساز توسط خیرین در ایام شیوع ویروس کرونا در این بانک کمک بسیار شایانی به مردم و کادر درمان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه کانون های هلال احمر از مهدکودک ها تا دانشگاه ها و حوزه های علمیه ورود پیدا کرده است، افزود: در سال جاری معاونت جوانان استان رتبه اول کشوری را در جذب امدادگران جوان کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در طول سال گذشته حدود دو هزار نفر از خدمات درمانی جمعیت هلال احمر بهره مند شده اند، گفت: امروز جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با ۲۷ هزار و ۳۲۲ نفر عضو داوطلب جوان و امدادگر در ۱۱ شهرستان خدمات ارائه می کند.

رضایی با بیان اینکه ۱۲۳ خانه هلال در سطح استان فعالیت می کنند، عنوان کرد: بهترین رویکرد خانه های هلال ارائه آموزش های لازم و آماده کردن جامعه برای مقابله با حوادث است.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تامین اقلام حمایتی بین نیازمندان سطح استان هزینه شده است، افزود: طی اجرای طرح نذر آب نیز توانسته ایم در سه روستای خوسف و درمیان حفر چاه و خرید امتیاز آب را برای ساکنین منطقه داشته باشیم.

وی ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی طی بارندگی ها و سیل اخیر جان ۹ نفر از هم استانی ها را از مرگ حتمی نجات دادند.