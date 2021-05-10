به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صبح امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در سینماتئاتر این‌کانون برگزار شد.

فاضل نظری که از آذر سال ۱۳۹۶ مدیرعامل کانون پرورش فکری بود، در سخنرانی تودیع خود گفت: برای این به‌روزسازی ابتدا تلاش کردیم روزهای درخشان کانون را بازآفرینی کنیم و مبدا تاریخی را تغییر دهیم به گونه‌ای که روزهای افتخار آن قابل تکرار و نزدیک باشد. گام دوم در حوزه به‌روزرسانی زیرساخت‌ها بود به‌عنوان مثال امروز کانون ۷ تماشاخانه سیار دارد که به روستاها سفر می‌کند یا کانون مجازی به عنوان یک زیرساخت عمومی، مانع تعطیلی مراکز و قطع ارتباط اعضا با مربیان در دوران سخت کرونا شده است.

وی افزود: سومین اتفاق در این عرصه، بازبینی و متناسب‌سازی فعالیت‌ها و افزایش تعداد آن از ۴۲ فعالیت -که طی سال‌های متمادی انجام می‌شد- به بیش از ۶۰ فعالیت یا نهاد سازی در حوزه انجمن‌های نوجوانان بود. خداحافظی با کانون کار سختی است و دل کندن از این مجموعه به‌واقع جدا شدن از ساختمان و در و دیوار یا یک کارخانه نیست چراکه اگر آدم‌های کانون نباشند کانونی وجود ندارد و این خداحافظی یعنی جدا شدن از بخت مصاحبت و دم‌خوری با کسانی است که عاشقانه برای کودکان و نوجوانان این سرزمین تلاش می‌کنند.

مدیرعامل پیشین کانون پرورش فکری در ادامه گفت: سازمان‌های فرهنگی کشور از کارآیی خود فاصله گرفته‌اند. کانون کارنامه‌های درخشانی داشته است اما نوستالژی‌های ما واقعاً نوستالژی است و دوره‌های طلایی به سال‌های دور برمی‌گردد. فعالیت‌های فرهنگی نیاز به نگاشت نهادی در قالب یک نظام ملی نوآوری دارد. امیدوارم پژوهش‌گران حوزه مدیریت در زمینه نقش تعاملی و نسبت نهادهایی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دیگرسازمان‌ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش تحقیق کنند.

نظری، ماهیت شرکتی بودن کانون را با توجه به ساختار یک بنگاه اقتصادی در تعارض با اهداف حاکمیتی کانون و اصل ٤٤ قانون اساسی دانست و بر ضرورت مطالعه کارشناسی در این خصوص تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از همراهی تمامی افراد در طی سال‌های مدیریت در کانون گفت: اگر ما امروز افتخاری داریم یا جایی را توانسته‌ایم به تماشا بنشینیم به‌خاطر این است که بر دوش گذشتگان ایستاده‌ایم و باید قدردان تلاش‌های آن‌ها باشیم. همه کارکنان کانون در تمامی بخش‌ها جهادگرانه تلاش می‌کنند. کانون جای بسیار دوست داشتنی است و این را کسانی گواهی می‌دهند که با آن زندگی کرده‌اند و چون برای کودکان و نوجوانان کار می‌کنند اثرات و برکات آن را می‌توان در آینده بچه‌ها مشاهده کرد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش نیز در این‌مراسم، کانون پرورش فکری را جزئی از کل و یکی از اعضای نهاد تعلیم و تربیت در ایران دانست و گفت: هر یک از اعضای این پیکره وظیفه و کارکردهایی دارند و قواعد آن با دیگری متفاوت است اما اعضا نیازی نیست که کار دیگری را انجام دهند. در این مجموعه جهت‌ها و هدف‌ها یکسان است و باید تلاش کنیم این تاروپود درهم‌تنیده استوارتر شود.

وی افزود: تربیت، مأموریتی است که برعهده وزارت آموزش و پرورش نهاده شده و این مأموریت در مجموعه نیز به‌اقتضای تخصص و پیچیدگی در بین معاونت‌ها و بخش‌های وزارت توزیع شده است و ما نیازمند یک نگرش پیوسته بین همه ارکان تربیت هستیم. خانه، مدرسه، تلویزیون و … اگر از انسجام و یک‌پارچگی برخوردار نباشند فرصت طلایی تربیت نابود و منهدم می‌شود. توصیه‌ام به کانون حفظ این انسجام، هم‌دلی و هم‌افزایی و آشکار کردن یک رفتار سنجیده است. ما باید به‌عنوان اجزای یک پیکره بر هم بیفزاییم.

رئیس مجمع عمومی کانون پرورش فکری همچنین به اهمیت موضوع یادگیری در زندگی انسان‌ها و جوامع و شکل‌گیری تمدن‌ها اشاره کرد و گفت: یادگیری، فراگیرترین، طولانی‌ترین و ماندگارترین رفتار آدمیان است که مظاهر آن در تنوع و تفاوت در فرهنگ، آداب و رسوم و شکل‌گیری تمدن‌ها آشکار می‌شود و مانند نفس‌کشیدن هرگونه اختلال در آن، حیات‌اجتماعی، زندگی و سلامت روحی و روانی افراد جامعه را تهدید می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان سخنانش، پدیده آسیب‌های اجتماعی را ناشی از اختلال در یادگیری عنوان و در سوی دیگر، درجه‌های توسعه‌یافتگی جوامع را نتیجه استفاده ار فرصت طلایی یادگیری دانست.

در پایان این‌مراسم، حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجمع عمومی کانون پرورش فکری از تلاش‌های فاضل نظری قدردانی و به‌صورت رسمی مهدی علی‌اکبرزاده را به‌عنوان مدیرعامل جدید کانون معرفی کرد. به این‌ترتیب به‌پاس قدردانی از تلاش‌های فاضل نظری به‌عنوان مدیرعامل در مدت بیش‌از سه سال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اولین نشان سپاس کانون توسط حاجی‌میرزایی به وی اهدا شد.

حامد رهنما دبیر نخستین جایزه سپاس کانون، این نشان را جایزه جدیدی دانست که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نام‌آورترین چهره‌های شاخص عرصه هنر و ادبیات کودک و نوجوان و پیش‌کسوتان این عرصه در داخل یا خارج از کشور اعطا می‌کند.

علی‌اکبرزاده مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری، پیش از این، مشاور وزیر، مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش و مدیریت کانون استان آذربایجان شرقی بوده است.