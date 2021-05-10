افراد مسلح ناشناس در نیجریه ۴۰ نمازگزار را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش رسانه‌های نیجریه گروهی از افراد مسلح ناشناس با حمله به مسجدی در ایالت کاتسینا در این کشور، ۴۰ نمازگزار را ربودند.

بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی، در این حمله شمار زیادی از نمازگزاران نیز زخمی شدند.

این حمله در جریان اقامه نماز توسط مسلمانان در منطقه «کواتا» در ایالت کاتسینا رخ داد.

گامبو ایشاکا سخنگوی پلیس کاتسینا با بیان اینکه ۳۰ نفر نیز در این حادثه نجات یافته‌اند، گفت: محل نگهداری سایر ربوده شدگان معلوم نیست؛ اما عملیات نجات آغاز شده است.

اگرچه تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله مذکور را برعهده نگرفته است؛ اما حملاتی از این دست توسط گروهک تکفیری- تروریستی بوکوحرام در این کشور به انجام می رسد.

گفتنی است بوکو حرام در سال ۲۰۰۰ اعلام موجودیت کرده و از سال ۲۰۰۹ تاکنون با انجام اقدامات خشونت‌آمیز بیش از ۲۰ هزار نفر را کشته است.

این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۵ در کشورهای کامرون، بنین، چاد، نیجر و نیجریه اعمال تروریستی انجام می‌دهد. بر اثر حملات این گروه به منطقه دریاچه چاد حداقل ۲ هزار نفر کشته شده‌اند.