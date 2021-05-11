خانه کتاب و ادبیات درگذشت منصور اوجی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در پی درگذشت منصور اوجی شاعر، خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور پیامی درگذشت این‌شاعر شیرازی را تسلیت گفت.

مشروح متن این‌پیام به این‌ترتیب است:

«درگذشت شاعر و ادیب فرزانه -منصور اوجی- پس از تحمل یک دوره بیماری موجبات حزن و اندوه جامعه ادبی کشور به ویژه شاعران و علاقه‌مندان به ایشان را فراهم آورد.

ایشان یکی از شاعران بلندآوازه شیراز بود که با آثار زیبای خود در ادبیات معاصر این سرزمین ثابت کرد که دارای سبک خاص خود بوده و «شبیه هیچ کس نیست» و تمام تلاش خود را با اخلاص برای خدمت موثر در عرصه شعر و ادب به کار بست و با طبعی روان اشعاری درخشان از خویش به یادگار گذاشت و جدای از این، شعرش مرزها را درنوردیده و به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و ارمنی ترجمه شد.

روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران فقدان این چهره ماندگار شعر را «پس از یک عمر شاعری» به تمامی اهالی ادبیات و مردم شریف شیراز، به ویژه اصحاب فرهنگ و جامعه ادبی کشور صمیمانه تسلیت می‌گوید و از خداوند متعال برای ایشان آمرزش و برای بازماندگان محترم صبر و اجر خواستار است.»

منصور اوجی متولد سال ۱۳۱۶ بود و شامگاه شنبه ۱۸ اردیبهشت درگذشت.