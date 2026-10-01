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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

پیش بینی هواشناسی؛ تشدید بارش‌ها در شمال کشور و دامنه‌های البرز

پیش بینی هواشناسی؛ تشدید بارش‌ها در شمال کشور و دامنه‌های البرز

طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، موج جدیدی از ناپایداری‌های جوی از روز شنبه بخش‌های وسیعی از ایران، به‌ویژه نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز را فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی، پنجشنبه در مناطقی از سواحل دریای خزر، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، به‌ویژه ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

در مناطقی از جنوب شرق کرمان، شرق سیستان و بلوچستان و هرمزگان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. جمعه نیز در این مناطق وضعیت مشابهی ادامه خواهد داشت.

شنبه علاوه بر این مناطق، در شمال خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری نیز رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش شدت خواهد داشت و به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران نیز تقویت می‌شود.

یکشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش دما و بارش باران، گاهی رعدوبرق، پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات زاگرس در جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار می‌رود و در اواخر وقت از میزان بارندگی این مناطق کاسته می‌شود.

دوشنبه در سواحل دریای خزر و شمال خراسان رضوی بارندگی به‌صورت خفیف و پراکنده است و اوایل شب افزایش ابر و رگبار باران در برخی نقاط شمال غرب آغاز می‌شود.

روزهای یکشنبه و دوشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز و دوشنبه در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

بعدازظهر جمعه و روز شنبه شمال خلیج فارس و روز شنبه خلیج فارس مواج خواهد بود.

کد مطلب 6964427
سمیه رسولی

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