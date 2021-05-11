دریافت فطریه دام جدید کلاهبرداران سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این که این روزها همزمان با نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر و اعمال مذهبی این ایام مجرمان سایبری با طراحی سایت‌های جعلی و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و عمدتاً شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های غیر بومی مترصد کلاهبرداری از هموطنان با عنوان دریافت فطریه و سایر نذورات می‌باشند.

وی افزود: شیوه و شگرد مجرمین به این شکل می‌باشد که عمدتاً با سو استفاده از نام اشخاص و چهره‌های شناخته شده هنری و یا ورزشی و یا جعل عنوان سازمان‌ها و نهادهای اجرایی ذی صلاح با استفاده از شگردهای مختلف و استفاده از تصاویر نیازمندان و سایر اقدامات فریبنده با اعلام شماره حساب‌های شخصی از متقاضیان کلاهبرداری می‌نمایند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت در شیوه دیگر این مجرمین با طراحی سایت‌های جعلی با همین عنوان و هدایت متقاضیان به درگاه‌های جعلی بانکی با دست آوردن اطلاعات کارت بانکی فریب خوردگان نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب‌های مالی آنان کلاهبرداری می‌نمایند.

سرهنگ پاشایی افزود: بر اساس رصدهای پیش دستانه صورت گرفته در فضای مجازی یک باند ۳ نفره که مترصد کلاهبرداری از هموطنان با این شیوه و شگرد بودند طی هماهنگی با مرجع محترم قضائی ضمن دستگیری، به جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند و فعالیت چندین سایت با اقدام مشابه نیز متوقف گردید.

این مقام انتظامی در پایان افزود: هموطنان گرامی به منظور واریز وجوهات نقدی و یا غیر نقدی تحت عنوان فطریه و سایر نذورات صرفاً از مسیرهای دسترسی قانونی و قابل اعتماد که از سوی رسانه ملی و خبرگزاری‌های معتبر اطلاع رسانی می‌گردد اقدام و از واریز هرگونه وجه به حساب شخصی سایر افراد اکیداً خودداری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب از طریق شماره ۰۹۳۶۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی WWW.CYBERPOLICE.IR اطلاع دهند.