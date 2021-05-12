هیچ تقاضایی برای «اکران فطر» نداشتیم/ فعلا خبری از فیلم تازه نیست

محمدرضا صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران سینماها بیان کرد: طبق جلسهای که در روز یکشنبه داشتیم اکران عید فطر نخواهیم داشت چون فیلمهای عید نوروز به درستی به نمایش درنیامدند به همین دلیل اکرانها با همان فیلمهای عید نوروز ادامه پیدا میکند.
وی عنوان کرد: البته هیچ درخواست تازهای هم از سوی تهیهکنندگان برای اکران عید فطر نداشتیم.
صابری درباره اضافه شدن فیلمهای تازه به ناوگان اکران بیان کرد: باید در جلسه بعد ببینیم چه درخواستهایی میشود تا بتوانیم فیلم تازهای را به چرخه اکران اضافه کنیم.
دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران اظهار کرد: ما یک سری پیشنهادات در قالب بسته حمایتی داشتیم و باید ببینیم چه نتیجهای به همراه خواهد داشت در آن صورت راحت تر میتوان درباره شرایط اکران صحبت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا سینماهای سراسر کشور بعد از موج چهارم کرونا از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت بازگشایی شدند اما با توجه به نبود تبلیغات در این باره، بسیاری از سینماداران از بازگشایی سینماهای خود خودداری کردند.
بر اساس اطلاعات سامانه سمفا در حال حاضر تنها ۵ سینما در سراسر کشور فعالیت دارند که در مجموع این پردیسهای سینمایی هم تنها ۹ سالن پذیرای مخاطبان است.
سینماهای پرفروش نیز به ترتیب کوروش و ایرانمال در تهران، اطلس و هویزه در مشهد و ساحل در اصفهان هستند.
فیلم سینمایی «خورشید» ساخته مجید مجیدی، «هفتهای یک بار آدم باش» به کارگردانی شهرام شاهحسینی، «لاله» ساخته اسدالله نیکنژاد، «خون شد» ساخته مسعود کیمیایی و «تکخال» ساخته مجید مافی ترکیب فیلمهای اکران نوروزی را تشکیل میدادند.
نظر شما