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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سینماها از فردا باز می‌شوند/ ادامه اکران فیلم‌های قبلی

سینماها از فردا باز می‌شوند/ ادامه اکران فیلم‌های قبلی

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران از بازگشایی سینماها از فردا یکشنبه ۳۱ مردادماه خبر داد.

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشایی سینماها گفت: با پایان تعطیلات کرونایی، سینماهای سراسر کشور از فردا ۳۱ مرداد کار خود را از سر می‌گیرند به همین ترتیب روال کاری آنها به همان شیوه قبلی خواهد بود.

وی افزود: سینماها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باز خواهند شد و همان فیلم‌هایی که پیش از این روی پرده بودند، به نمایش در خواهند آمد.

صابری در پایان بیان کرد: برای اضافه شدن فیلم‌های جدید باید در جلسه آینده شورای صنفی نمایش تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «دینامیت» ساخته مسعود اطیابی‌، «مدیترانه» ساخته هادی حاجتمند، «سیاه باز» ساخته حمید همتی و «قصه عشق پدرم» ساخته محمدرضا ورزی پیش از این روی پرده بودند که از شنبه ۲۳ مرداد با اعلام انجمن سینماداران سینماها تعطیل شدند.

کد مطلب 5285743
زهرا منصوری

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    نظرات

    • محسن IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      1 0
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      گل بود به سبزه نیز آراسته شد!!! هیئت و عزاداری اشکال داره و منشا کرونا هستن. اما سینماها مشکلی ایجاد نمیکنن و اگه یه وقت سینماها باز نشن مردم از فیلم دیدن دق میکنن و مرگ و میر بخاطر سینما نرفتن از کرونا پیشی میگیره!!!
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      چ کار عاقلانه ای.

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