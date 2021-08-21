محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشایی سینماها گفت: با پایان تعطیلات کرونایی، سینماهای سراسر کشور از فردا ۳۱ مرداد کار خود را از سر می‌گیرند به همین ترتیب روال کاری آنها به همان شیوه قبلی خواهد بود.

وی افزود: سینماها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باز خواهند شد و همان فیلم‌هایی که پیش از این روی پرده بودند، به نمایش در خواهند آمد.

صابری در پایان بیان کرد: برای اضافه شدن فیلم‌های جدید باید در جلسه آینده شورای صنفی نمایش تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «دینامیت» ساخته مسعود اطیابی‌، «مدیترانه» ساخته هادی حاجتمند، «سیاه باز» ساخته حمید همتی و «قصه عشق پدرم» ساخته محمدرضا ورزی پیش از این روی پرده بودند که از شنبه ۲۳ مرداد با اعلام انجمن سینماداران سینماها تعطیل شدند.