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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۳۵

در بازدید از مناطق جنگلی عنوان شد؛

دستور رئیس کل دادگستری گیلان برای توقف برداشت چوب از جنگل ها

دستور رئیس کل دادگستری گیلان برای توقف برداشت چوب از جنگل ها

رشت- رئیس کل دادگستری گیلان در بازدید خود از مناطق جنگلی شفت دستور توقف برداشت چوب از جنگل ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به اعتراض و مطالبه گری به حق مردم برای توقف قطع درختان در فصل بهار، گفت: با توجه به زایش طبیعت در فصل بهار و آسیبی که قطع درختان به حیوانات و پرندگان وارد می‌کند با دستور رئیس کل دادگستری گیلان برداشت چوب از جنگل‌ها در این فصل متوقف شد.

احمد آقایی با بیان اینکه صنعت زراعت چوب عامل ایجاد اشتغال و راهی برای حفاظت و صیانت از جنگل‌ها است که باید در وقت و فصل مناسب خود صورت گیرد، اظهار کرد: با دستور توقف برداشت چوب از جنگل‌ها این امر به فصل مناسب آن موکول شد و لازم است پس از برداشت نیز کاشت درختان جایگزین به سرعت آغاز شود.

آقایی همچنین به حادثه اخیر حمله به خبرنگاران در شفت اشاره و تصریح کرد: به دستور مؤکد رئیس کل دادگستری گیلان به دادستان شهرستان شفت، با عوامل تعرض به خبرنگاران در این شهرستان قاطعانه برخورد می‌شود.

کد مطلب 5210993

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    نظرات

    • محمد IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      1 0
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      جنگلهارانابودکردند،تازه آقای رئیس دادگستری بیدارشده، دستورتوقف اده،بعداین مملکت میخواد آبادوسرسبزشود، خدایا به مسئولین ما بینش ودرایت عطافرما،
    • مهدی IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      0 0
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      با سلام. به استحضار مدیرکل محترم دادگستری استان گیلان میرساند که در یک یاغیگری آشکار،مدت هاست که تعدادی از افراد بی مسئولیت، معتاد و ... مشغول قلع و قمع جنگل های روستای دیوشلِ لنگرود ( عطاکوه ) هستند. علیرغم همه پیگیری ها،هیچ یک از مسئولان شهرستان در این زمینه هیچ کاری نکردند. لطفا اینجا را هم ببیند
    • مهدی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      با سلام. به استحضار مدیرکل محترم دادگستری استان گیلان میرساند که در یک یاغیگری آشکار،مدت هاست که تعدادی از افراد معتاد و .... مشغول قلع و قمع جنگل های روستای دیوشلِ لنگرود( عطاکوه) هستند. علیرغم همه پیگیری ها، هیچ یک از مسئولان شهرستان در این زمینه هیچ کاری نکرده اند. لطفا اینجا را هم ببینید. سپاس
    • محمد موذنی IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      0 0
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      اول درختان را نمی برند ،بعد جایش رو بکارند. چون در اثر گرما و یا بارش کم در ماههای گرم درختان کم سن، خشک می شوند. بهتر است ابتدا درختان کوچک و جایگزین در سایه و حمایت درختان بزرگ کاشته شوند و بعد از یکی دو سال درختان بزرگ را قطع کنند.
    • h US ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
      0 0
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      امیدواریم واقعا در حفظ دیگر مناطق کوهستانی و جنگلی استان گیلان با شدت بیشتری برخورد شود .

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