دستور رئیس کل دادگستری گیلان برای توقف برداشت چوب از جنگل ها

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به اعتراض و مطالبه گری به حق مردم برای توقف قطع درختان در فصل بهار، گفت: با توجه به زایش طبیعت در فصل بهار و آسیبی که قطع درختان به حیوانات و پرندگان وارد می‌کند با دستور رئیس کل دادگستری گیلان برداشت چوب از جنگل‌ها در این فصل متوقف شد.

احمد آقایی با بیان اینکه صنعت زراعت چوب عامل ایجاد اشتغال و راهی برای حفاظت و صیانت از جنگل‌ها است که باید در وقت و فصل مناسب خود صورت گیرد، اظهار کرد: با دستور توقف برداشت چوب از جنگل‌ها این امر به فصل مناسب آن موکول شد و لازم است پس از برداشت نیز کاشت درختان جایگزین به سرعت آغاز شود.

آقایی همچنین به حادثه اخیر حمله به خبرنگاران در شفت اشاره و تصریح کرد: به دستور مؤکد رئیس کل دادگستری گیلان به دادستان شهرستان شفت، با عوامل تعرض به خبرنگاران در این شهرستان قاطعانه برخورد می‌شود.