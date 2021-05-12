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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲:۴۹

در گفتگوی تلفنی با وزیر جنگ اسرائیل؛

رئیس پنتاگون بر «حمایت آهنین» آمریکا از رژیم صهیونیستی تأکید کرد

رئیس پنتاگون بر «حمایت آهنین» آمریکا از رژیم صهیونیستی تأکید کرد

وزیر دفاع ایالات متحده بار دیگر بر «حمایت آهنین» واشنگتن از رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که «لوید آستین» وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه بار دیگر بر «حمایت آهنین» ایالات متحده از حقِ (!) رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود تأکید کرد.

«جان کربی» سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای ادعا کرد: «لوید آستین حمایت قاطع وزارت دفاع [آمریکا] از حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خود و ملت اسرائیل را بیان کرد، و پرتاب راکت‌ها از سوی حماس و سایر گروه‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد».

کربی در ادامه افزود: «(آستین) همچنین به اهمیت برداشتن گام‌هایی برای اعاده آرامش از سوی تمام طرف‌های درگیر تأکید کرد».

گفتنی است، «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید بدون اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی، حملات موشکی نیروهای مقاومت را که در دفاع از مردم مظلوم فلسطین اشغالی و نوار غزه انجام می‌شود، محکوم کرد.

وی مدعی شد: «حمایت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از امنیت اسرائیل و حق مشروع آن (!) برای دفاع از خود، امری قطعی است و هرگز تغییر نمی‌کند».

ساکی در ادامه ادعاهای خود افزود: «بایدن روزانه در جریان تحولات در بیت‌المقدس و غزه از جمله ویدئوهای منتشر شده از رگبار راکت‌هایی که تل‌آویو را هدف قرار می‌دهند، قرار می‌گیرد. از هفته گذشته، او به تیمش دستور داده که تعامل فشرده‌ای با مقامات ارشد اسرائیلی و فلسطینی و همچنین سران خاورمیانه داشته باشد. تیم او در حال انتقال پیامی واضح و مداوم درباره تنش‌زدایی است و این تمرکز اصلی ما است».

کد مطلب 5211093

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