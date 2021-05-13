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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۲

امام جمعه پردیس:

قدرت مرد میدان با محوریت ولایت، آمریکا را به زانو درآورده است

قدرت مرد میدان با محوریت ولایت، آمریکا را به زانو درآورده است

پردیس- امام جمعه پردیس گفت: قدرت مرد میدان با محوریت ولایت، آمریکا را به زانو درآورده است .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر شهرستان پردیس، با اشاره به اینکه قدرت مرد میدان با محوریت ولایت، آمریکا را به زانو درآورده است اظهار داشت: امروز شاهد خواری دشمنانی هستیم که روزی برای ما خط و نشان می‌کشیدند.

حسینی افزود: حمله آمریکا به دیوار کنسولگری ایران در عراق به دلیل محبوبیت حاج قاسم سلیمانی در این کشور است و آنها می‌خواهند محبوبیت سردار را در کشورهای اسلامی کم کنند که البته به یاری خدا نمی‌توانند.

وی افزود: مردم فهیم، بصیر و هوشیار ایران، انقلاب را امانت ارزشمند خون پاک شهدا می‌دانند و با مشارکت حداکثری در انتخابات، این امانت را به خوبی حفظ کرده و به دست امام زمان خواهند رساند گفت:

امام جمعه پردیس با اشاره به سه انفجار در افغانستان و شهادت بیش از ۸۵ دانش آموز دختر در این کشور، گفت: آمریکای جنایتکار برای انتقام از شکست‌های خود، کودکان زیادی را به خاک و خون کشید و ما جنایات این رژیم کودک کش را محکوم می‌کنیم.

وی عنوان داشت: عربستان سیادت و قیادت خود را در منطقه و جهان عرب از دست داده و قدرت مرد میدان با محوریت ولایت دلیل کوتاه آمدن «بن سلمان» در مقابل ایران است و این روزها شاهد ذلت و وحشت غاصبان صهیونیسم از مقاومت فلسطین، غزه و جهاد اسلامی هستیم که این نیز با محوریت قدرت مردم میدان و ولایت حاصل شده است.

کد مطلب 5211176

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