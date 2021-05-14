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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۳۱

یک فوق تخصص آی.سی.یو؛

نوزاد مادر مبتلا به کرونا در بیمارستان شهید محمدی متولد شد

نوزاد مادر مبتلا به کرونا در بیمارستان شهید محمدی متولد شد

بندرعباس - فوق تخصص آی.سی.یو گفت: نوزادِ مادر بارداری که به دلیل ابتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه (آی.سی.یو) بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری بود، هفت ماهه متولد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه زارعی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: بیمار خانمی ۳۵ ساله و هفت ماهه باردار بود که با علایم دیسترس تنفسی شدید به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ از بندرلنگه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

وی افزود: بیمار از همان بدو پذیرش به سختی نفس می‌کشید و به دلیل درگیری وسیع ریه، شرایط مناسبی نداشت که تحت اکسیژن درمانی و مراقبت‌های خاص در بخش آی.سی.یو کووید قرار گرفت، اما متاسفانه به دلیل درگیری شدید ریه در نهایت بعد از دو روز بیمار اینتوبه شد و تحت تهویه مکانیکی با ونتیلاتور قرار گرفت و با توجه به شرایط وخیم بیمار پس از برگزاری کمیسیون پزشکی تصمیم به ختم بارداری گرفته شد.

زارعی گفت: به دلیل شرایط بحرانی بیمار، امکان انتقال وی به اتاق عمل وجود نداشت، لذا عمل سزارین در بخش مراقبت‌های ویژه با کمک دکتر محمودی، جراح زنان انجام و نوزاد دختر ۲۷ هفته با آپکار ۷ متولد شد که با شرایط نسبتاً مناسب به بخش نوزادان بیمارستان کودکان منتقل شد و مادر همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه، بستری است.

زارعی ضمن تشکر از همکاری پزشک جراح زنان؛ کارکنان بخش آی.سی.یو کووید و تکنسین بیهوشی گفت: مادران باردار به دلیل شرایط خاص جسمانی در صورت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ روند درمان طولانی و سخت‌تری خواهند داشت، لذا از رفت و آمد پرهیز نمایند و در حد امکان تا پایان بارداری، شرایط قرنطینه را رعایت کنند.

کد مطلب 5211680

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