نوزاد مادر مبتلا به کرونا در بیمارستان شهید محمدی متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه زارعی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: بیمار خانمی ۳۵ ساله و هفت ماهه باردار بود که با علایم دیسترس تنفسی شدید به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ از بندرلنگه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

وی افزود: بیمار از همان بدو پذیرش به سختی نفس می‌کشید و به دلیل درگیری وسیع ریه، شرایط مناسبی نداشت که تحت اکسیژن درمانی و مراقبت‌های خاص در بخش آی.سی.یو کووید قرار گرفت، اما متاسفانه به دلیل درگیری شدید ریه در نهایت بعد از دو روز بیمار اینتوبه شد و تحت تهویه مکانیکی با ونتیلاتور قرار گرفت و با توجه به شرایط وخیم بیمار پس از برگزاری کمیسیون پزشکی تصمیم به ختم بارداری گرفته شد.

زارعی گفت: به دلیل شرایط بحرانی بیمار، امکان انتقال وی به اتاق عمل وجود نداشت، لذا عمل سزارین در بخش مراقبت‌های ویژه با کمک دکتر محمودی، جراح زنان انجام و نوزاد دختر ۲۷ هفته با آپکار ۷ متولد شد که با شرایط نسبتاً مناسب به بخش نوزادان بیمارستان کودکان منتقل شد و مادر همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه، بستری است.

زارعی ضمن تشکر از همکاری پزشک جراح زنان؛ کارکنان بخش آی.سی.یو کووید و تکنسین بیهوشی گفت: مادران باردار به دلیل شرایط خاص جسمانی در صورت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ روند درمان طولانی و سخت‌تری خواهند داشت، لذا از رفت و آمد پرهیز نمایند و در حد امکان تا پایان بارداری، شرایط قرنطینه را رعایت کنند.