عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند

فرهاد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه میدان شهرری و تنش میان تعدادی از دست فروشان با معبربانان شهرداری منطقه ۲۰ تهران اظهار داشت: در این خصوص ضمن پوزش از افکار عمومی و شهروندان، همواره و بارها به همکاران متذکر شده ایم که در اجرای قانون ضمن حفظ اقتدار، از رفتارهای سلبی و به دور از اخلاق خودداری شود.

افشار با بیان اینکه رصد دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفته است گفت: در حال حاضر عوامل مرتبط با این حادثه در اختیار هستند و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده اند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه عاملان حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند عنوان داشت: در این زمینه به زودی جلسه‌ای برای بررسی دقیق حادثه تشکیل خواهد شد.

وی گفت: دست فروشان بخشی از اکو سیستم شهری هستند که باید بر اساس ضوابطی امکان فعالیت در شهر را داشته باشند.

بر اساس این گزارش شهرداری ناحیه یک شهرری با اخذ دستور از مقام قضائی طی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ اقدام به اجرای حکم و جمع آوری دست فروشان می‌کند، که متأسفانه عوامل دست فروش که باعث تضییع حقوق شهروندان می‌شدند با ایجاد تنش و درگیری با عوامل شهرداری باعث واکنش تند معبر بانان شد و فیلم این درگیری در فضای مجازی منتشر شده است.