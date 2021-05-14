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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۰:۱۰

شهردار منطقه ۲۰ تهران:

عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند

عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند

ری- شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: عوامل حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند.

فرهاد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه میدان شهرری و تنش میان تعدادی از دست فروشان با معبربانان شهرداری منطقه ۲۰ تهران اظهار داشت: در این خصوص ضمن پوزش از افکار عمومی و شهروندان، همواره و بارها به همکاران متذکر شده ایم که در اجرای قانون ضمن حفظ اقتدار، از رفتارهای سلبی و به دور از اخلاق خودداری شود.

افشار با بیان اینکه رصد دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفته است گفت: در حال حاضر عوامل مرتبط با این حادثه در اختیار هستند و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده اند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه عاملان حادثه میدان شهرری منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند عنوان داشت: در این زمینه به زودی جلسه‌ای برای بررسی دقیق حادثه تشکیل خواهد شد.

وی گفت: دست فروشان بخشی از اکو سیستم شهری هستند که باید بر اساس ضوابطی امکان فعالیت در شهر را داشته باشند.

بر اساس این گزارش شهرداری ناحیه یک شهرری با اخذ دستور از مقام قضائی طی ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ اقدام به اجرای حکم و جمع آوری دست فروشان می‌کند، که متأسفانه عوامل دست فروش که باعث تضییع حقوق شهروندان می‌شدند با ایجاد تنش و درگیری با عوامل شهرداری باعث واکنش تند معبر بانان شد و فیلم این درگیری در فضای مجازی منتشر شده است.

کد مطلب 5211844

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
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      چرا با مدیران مفسد این شهرداری برخورد نمیشه ؟؟؟؟ دریافت پول هفتگی و بصورت مستمر یعنی مدیران بالادستی این رویه رو سازماندهی میکنند و متهمین و مسبب این موضوع انها است این مسئله رو ترویج کردند که برای ماموران زیردست جا افتاده کسی پول نداد اجازه دستفروشی ندارد
    • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
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      بسه خودتون رو امامزاده نشون دادبن فساد همتون رو گرفته بیخودی جانماز آب نکش بچه هاتون در خارج از کشور حال میکنن خودتونم توی شهرداری مشغول اختلاس بیچاره دستفروش و کارگر

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