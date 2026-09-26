محکومیت ۲ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریالی ۲ متخلف ارزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی، اظهار داشت: پروندههای مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات ۲ بازرگان متخلف، در مجموع به ارزش ۴ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۵۰ یورو تعهد ارزی معوق، در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: این پروندهها در پی گزارش اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تخلف این دو صادرکننده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان لرستان ارسال شده بود.
ثبت بازگشت صفر درصدی ارز حاصل از صادرات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: بر اساس بررسیهای تخصصی انجامشده در شعبه رسیدگیکننده، یکی از صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۹۳ یورو و صادرکننده دیگر متعهد به بازگشت ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۱۵۷ یورو ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه سال جاری بودهاند.
رایگانی ادامه داد: با توجه به ثبت بازگشت صفر درصدی ارز حاصل از صادرات از سوی هر دو متعهد و همچنین ارائهنشدن مدارک و مستندات قانونی، تخلف انتسابی آنان در شعبه رسیدگیکننده محرز شناخته شد.
الزام به بازگرداندن کامل تعهدات ارزی
وی تصریح کرد: رئیس شعبه رسیدگیکننده با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر الزام هر دو متخلف به بازگرداندن و ایفای کامل تعهدات ارزی، احکام دیگری را نیز برای آنان صادر کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس رأی صادرشده، کارت بازرگانی متخلفان تعلیق و ممنوعیت خروج آنان از کشور نیز به مدت ۲ سال اعمال شده است.
۲ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال جزای نقدی
رایگانی خاطرنشان کرد: این دو متخلف در مجموع به پرداخت ۲ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدهاند.
وی افزود: مجموع تعهدات ارزی معوق این دو صادرکننده ۴ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۵۰ یورو بوده است که رسیدگی به پرونده آنها با گزارش اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و در چارچوب مقررات قانونی در تعزیرات حکومتی لرستان انجام شد.
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