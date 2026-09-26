به گزارش خبرگزاری مهر، امید سهرابی این روزها در مقام نویسنده، نمایش «آرش» را بر صحنه دارد و همزمان با این اجرا، «بار هستی» را نیز برای بازگشت به صحنه آماده میکند. این اثر نمایشی پیش از این در تماشاخانه ملک به صحنه رفته بود.
امید سهرابی از هنرمندان فعال در حوزه نمایشنامهنویسی و کارگردانی است که در کنار تئاتر، سابقه فعالیت در شبکه نمایش خانگی و تلویزیون را نیز در کارنامه دارد. «فردا» و «خروس لاری» از جمله تجربههای وی در مقام نویسنده و کارگردان هستند و از میان دیگر آثار نمایشی وی میتوان به «پیشخدمت»، «چهار فصل»، «مردی برای تمام فصول»، «یک تنبیه باشکوه»، «آدمهای خیس» و «زمستان» اشاره کرد.
«مردی برای تمام فصول»، «نفرین قحطیزدگان»، «آنتیگونه در نیویورک» و ... نیز از جمله آثاری هستند که دراماتورژی آنها را سهرابی بر عهده داشته است.
در کارنامه تلویزیونی این هنرمند نویسندگی مجموعههایی چون «نیمکت»، «شمسالعماره»، «راه شیری» و «مهرآباد» دیده میشود که در «شمسالعماره» علاوه بر نویسندگی، سرپرستی گروه نویسندگان را نیز بر عهده داشته است.
«بار هستی» بهزودی به صحنه برمیگردد و جزئیات بیشتر درباره زمان و مکان اجرای این نمایش متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
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