خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: ورزش ناشنوایان البرز در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های موجود، مسیر حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را با جدیت دنبال کرده است؛ مسیری که حاصل آن حضور ورزشکاران استان در ترکیب تیم‌های ملی، کسب مدال در رقابت‌های المپیک ناشنوایان و میزبانی البرز از مسابقات کشوری بوده است.

با این حال، پشت این موفقیت‌ها مجموعه‌ای از دغدغه‌ها قرار دارد که از اشتغال قهرمانان و نحوه حمایت از مدال‌آوران تا کمبود زیرساخت و هزینه استفاده از اماکن ورزشی را شامل می‌شود.

نادر ایزدبین، رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان البرز، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره عملکرد ورزشکاران استان، حضور آنها در تیم‌های ملی، مدال‌آوری در المپیک ناشنوایان، میزبانی مسابقات کشوری و مهم‌ترین مشکلات این حوزه سخن گفت.

طی دو سال اخیر چند ورزشکار ناشنوای البرزی به تیم‌های ملی راه پیدا کرده‌اند و وضعیت حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های مهم چگونه بوده است؟

در حال حاضر ۱۷ ورزشکار از استان البرز در رشته‌های مختلف در تیم‌های ملی حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای ورزش ناشنوایان در استان است.

ورزشکاران البرزی در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و در سال‌های اخیر توانسته‌اند در سطوح ملی و بین‌المللی حضور مؤثری داشته باشند.

یکی از اتفاقات مهم نیز حضور ورزشکاران البرزی در المپیک ناشنوایان بود. المپیک ناشنوایان یک رویداد مستقل و ویژه است و با المپیک ورزشکاران عادی تفاوت دارد. در دوره گذشته این رقابت‌ها که در ژاپن برگزار شد، سه ورزشکار البرزی توانستند برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.

این سه ورزشکار چه موفقیتی به دست آوردند؟

شعبانپور، قمرپور و عرفان ستاری سه ورزشکار البرزی حاضر در این رقابت‌ها بودند که توانستند عناوین قهرمانی، نایب‌قهرمانی و مدال برنز را به دست آورند. این نتایج نشان می‌دهد که ورزش ناشنوایان البرز ظرفیت بالایی دارد و اگر حمایت لازم صورت گیرد، می‌توانیم شاهد موفقیت‌های بیشتری در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

ورزش ناشنوایان استان البرز در رشته‌هایی مانند کشتی و تکواندو سابقه خوبی دارد و ورزشکاران ما در این رشته‌ها همواره در سطح ملی، جهانی و المپیک حرف برای گفتن داشته‌اند.

البرز طی سال‌های اخیر چه میزان در میزبانی مسابقات کشوری ورزش ناشنوایان نقش داشته است؟

استان البرز در دو مقطع میزبان مسابقات قهرمانی کشور بوده است. در رشته تکواندو و همچنین کشتی آزاد، میزبانی رقابت‌های کشوری را بر عهده داشتیم. میزبانی این مسابقات فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزش ناشنوایان استان و همچنین ایجاد انگیزه برای ورزشکاران البرزی است.

البته توسعه میزبانی‌ها نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب و حمایت بیشتر است. هر اندازه امکانات و حمایت‌ها افزایش پیدا کند، امکان برگزاری مسابقات بیشتری در استان وجود خواهد داشت.

به نظر شما مهم‌ترین مانع توسعه ورزش ناشنوایان در استان البرز چیست؟

به اعتقاد من شاه‌ کلید موضوع، توجه است. هنوز توجه به ورزشکاران دارای معلولیت، از جمله نابینایان و ناشنوایان، آنطور که باید در مجموعه مدیریتی و اجرایی کشور نهادینه نشده است.

ورزشکاران ناشنوا برای کشور افتخار کسب می‌کنند و در رقابت‌های بین‌المللی پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در می‌آورند و سرود جمهوری اسلامی ایران در مسابقات نواخته می‌شود. بنابراین باید در زمان حمایت و تجلیل نیز متناسب با افتخاری که برای کشور ایجاد کرده‌اند، مورد توجه قرار گیرند.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش فاصله میان ورزشکاران مختلف انجام شده، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

یکی از موضوعات مطرح درباره ورزشکاران ناشنوا، بحث پاداش قهرمانان است. در این زمینه چه مطالبه‌ای دارید؟

انتظار ما این است که میان قهرمانان در رشته‌های مختلف، نگاه عادلانه‌ای وجود داشته باشد. ورزشکار ناشنوا برای رسیدن به مدال، همان مسیر سخت تمرین، مسابقه و رقابت را طی می‌کند و وقتی در یک رویداد بین‌المللی برای کشور مدال می‌آورد، باید افتخار ورزشکار به شکل شایسته‌ای دیده شود.

در سال گذشته نیز در زمینه میزان پاداش ورزشکاران ناشنوا اعتراض‌هایی مطرح شد. معتقدیم باید سازوکاری وجود داشته باشد که شأن و جایگاه قهرمانان ناشنوا در آن به شکل مشخص دیده شود.

بعد از قهرمانی، مهم‌ترین دغدغه ورزشکاران ناشنوا چیست؟

یکی از جدی‌ترین مشکلات، اشتغال است. واقعاً قهرمانان ناشنوای ما بعد از اینکه مدال می‌گیرند با مشکل اشتغال مواجه هستند. در حالی که در برخی موارد قهرمانان ورزشکاران عادی می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای استخدام استفاده کنند، ورزشکار ناشنوا با موانعی مواجه می‌شود.

برای نمونه درباره یکی از ورزشکاران ناشنوا استان که از ورزشکاران مدال‌آور ماست، رئیس فدراسیون نامه‌ای به وزارتخانه ورزش و جوانان ارسال کرده و موضوع وضعیت استخدام او را پیگیری کرده است، اما به دلیل شرایط مربوط به ناشنوایی، این مسئله با مشکل مواجه شده است. ما این مسائل را به ورزشکار نمی‌گوییم تا باعث ناامیدی او نشود، اما واقعیت این است که یک خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد.

وقتی یک ورزشکار سال‌ها تمرین می‌کند، برای کشور مدال می‌آورد و پرچم ایران را در مسابقات بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آورد، باید برای آینده شغلی او نیز فکر شود.

آیا حمایت دستگاه‌های استانی از ورزش ناشنوایان کافی بوده است؟

انتظار ما از دستگاه‌های مختلف بیشتر است. به‌خصوص در زمینه اعزام ورزشکاران و تجلیل از قهرمانان، دستگاه‌هایی مانند بهزیستی می‌توانند نقش مؤثرتری داشته باشند.

در استان البرز در این زمینه حمایت مورد انتظار را از بهزیستی دریافت نکرده‌ایم. چندین بار نیز مکاتبه کرده‌ایم، اما پاسخ‌هایی مانند نبود بودجه دریافت کرده‌ایم. این در حالی است که طبق اطلاعاتی که داریم، در برخی استان‌های دیگر همکاری و حمایت بیشتری از ورزش ناشنوایان صورت می‌گیرد.

انتظار ما این نیست که همه مشکلات فقط توسط یک دستگاه حل شود، بلکه باید یک نگاه مشترک میان دستگاه‌های متولی ورزش، بهزیستی و سایر مجموعه‌های مسئول شکل بگیرد.

وضعیت زیرساخت‌های ورزشی اختصاصی ناشنوایان در البرز چگونه است؟

ما سال ۱۳۹۴ در مجموعه ورزشی انقلاب یک زمین در اختیار هیئت گرفتیم. با کمک خیرین و در مدت حدود دو سال توانستیم یک سالن اختصاصی احداث کنیم که در اختیار ورزشکاران ناشنوا قرار گرفت. این اتفاق بسیار مهمی برای هیئت بود و نشان داد اگر حمایت و همراهی وجود داشته باشد، می‌توان زیرساخت ایجاد کرد.

اما در زمینه استخر و برخی دیگر از اماکن ورزشی همچنان مشکل داریم و مجبور هستیم از مجموعه‌های دیگر به صورت اجاره‌ای استفاده کنیم.

آیا استفاده از این اماکن برای ورزشکاران ناشنوا استان رایگان است؟

خیر _ بسیاری از سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی در اختیار پیمانکاران هستند و برای استفاده از آنها باید هزینه پرداخت شود. بنابراین هیئت برای تمرین و فعالیت ورزشکاران مجبور است هزینه اجاره پرداخت کند.

این مسئله برای هیئتی که منابع مالی محدودی دارد، یک فشار جدی است. اگر قرار باشد ورزشکاران ناشنوا را به سمت قهرمانی هدایت کنیم، باید حداقل امکانات تمرینی را در اختیار آنها قرار دهیم.

با توجه به مجموع این مشکلات، مهم‌ترین مطالبه هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان البرز چیست؟

مطالبه اصلی ما این است که ورزش ناشنوایان از حالت موضوعی حاشیه‌ای خارج شود و به عنوان بخشی از ورزش قهرمانی کشور مورد توجه قرار گیرد. ورزشکاران ما ثابت کرده‌اند که توانایی کسب مدال و افتخارآفرینی دارند؛ ۱۷ ورزشکار البرزی در تیم‌های ملی حضور دارند و سه ورزشکار ما در المپیک ناشنوایان ژاپن مدال کسب کرده‌اند.

بنابراین انتظار داریم حمایت‌ها فقط به زمان مسابقه و اهدای مدال محدود نشود. قهرمان بعد از بازگشت از مسابقات نیز زندگی دارد و نیازمند شغل، امکانات ورزشی و حمایت قانونی است.

ما از مسئولان استان و دستگاه‌های مرتبط انتظار داریم برای اشتغال قهرمانان ناشنوا، تأمین اماکن ورزشی، کاهش هزینه‌های اجاره و حمایت از اعزام ورزشکاران برنامه مشخص داشته باشند.

رئیس هئیت ورزش ناشنوانان استان البرز در پایان گفت: ورزشکار ناشنوا زمانی می‌تواند با خیال آسوده برای مدال‌آوری کشور تلاش کند که بداند بعد از قهرمانی، مسئله اشتغال و آینده او نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان البرز آمادگی دارد ظرفیت ورزشکاران و مربیان خود را برای توسعه این رشته به کار بگیرد، اما استمرار این مسیر بدون حمایت عملی دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست.