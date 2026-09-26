سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار با مدیران وزارت نیرو که با همراهی محمد امیر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بیان کرد: پس از رایزنی های صورت گرفته و تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، مقرر شد برای تکمیل اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب حمیدیه از محل مسئولیت های اجتماعی نفت، تامین اعتبار صورت گیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب دستگاه اجرایی مربوطه واریز خواهد شد.

وی به نشست با مدیرکل پارلمانی وزارت نیرو، اشاره و تصریح کرد: همچنین جهت توسعه شبکه، تکمیل پروژه‌های موجود و ارتقای روشنایی بخش های سویسه، بخش مرکزی شهرستان کارون، بخش مرکزی شهرستان باوی بخش ویس و ملاثانی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: این اعتبار که جهت رفع نیازهای شهرستانی تخصیص یافته طی دو مرحله واریز خواهد شد تا روند اجرایی پروژه‌ها در این مناطق با سرعت بیشتری تکمیل شود.