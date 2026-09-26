درخواست بازنگری در سقف سنی جذب اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از متقاضیان فراخوان جذب اعضای هیئت علمی با تماس با خبرگزاری مهر، خواستار پیگیری و بررسی مجدد «کاهش سقف سنی شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از ۴۵ به ۴۰ سال» شدند.

این متقاضیان با اشاره به مصوبه شماره ۲۹۲ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند که حداکثر سقف سنی شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پس از طرح درخواست‌های متقاضیان، ارائه دلایل و مستندات و بررسی موضوع در مراجع ذی‌ربط، از ۴۰ سال به ۴۵ سال افزایش یافته بود.

به گفته آنان، این تصمیم با توجه به شرایط متقاضیان و با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای افراد واجد شرایط جهت تقویت سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی اتخاذ شد و مبنای برنامه‌ریزی بسیاری از متقاضیان قرار گرفت.

متقاضیان تأکید کردند افرادی که طی سال‌های گذشته بر اساس مقررات موجود امکان شرکت در فراخوان را داشتند، با صرف زمان، هزینه و تلاش برای ارتقای سوابق علمی و حرفه‌ای خود، آینده شغلی‌شان را بر اساس این ضوابط برنامه‌ریزی کرده‌اند.

کاهش سقف سنی پس از چهار سال

این متقاضیان با اشاره به آیین‌نامه استخدامی جدید وزارت علوم که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، گفتند در این آیین‌نامه حداکثر سن شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مجدداً به ۴۰ سال کاهش یافته است؛ این در حالی است که از اجرای مقررات قبلی مدت نسبتاً کوتاهی گذشته است.

به گفته آنان، بر اساس اخبار و برنامه‌های اعلام‌شده، فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی قرار است در مهر یا آبان‌ماه سال جاری منتشر شود و در نتیجه، تنها حدود دو ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید، گروهی از متقاضیانی که طی چهار سال گذشته بر اساس مقررات قبلی برای شرکت در فراخوان برنامه‌ریزی کرده‌اند، صرفاً به دلیل تغییر سقف سنی امکان شرکت در فراخوان را از دست خواهند داد.

متقاضیان این پرسش را مطرح کردند که آیا چهار سال زمان کافی برای بازنگری و تغییر مقرراتی است که مستقیماً بر آینده شغلی و حرفه‌ای شمار قابل توجهی از متقاضیان جذب هیئت علمی تأثیر می‌گذارد؟

آنان همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره دلایل و مستندات کارشناسی تغییر مجدد سقف سنی شدند و پرسیدند اگر افزایش سقف سنی از ۴۰ به ۴۵ سال در سال ۱۴۰۱ پس از بررسی درخواست‌ها و انجام بررسی‌های کارشناسی در مراجع ذی‌ربط صورت گرفته است، چه دلایل و مطالعات جدیدی موجب تغییر این تصمیم پس از کمتر از چهار سال شده است؟

درخواست تعیین تکلیف متقاضیان

متقاضیان تأکید کردند که تغییر مقررات و سیاست‌های استخدامی، در صورت مبتنی بودن بر بررسی‌های کارشناسی و نیازهای جدید نظام آموزش عالی، قابل بررسی است، اما در چنین مواردی باید وضعیت افرادی که بر اساس مقررات پیشین برای آینده شغلی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.

آنان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین و آیین‌نامه‌ها را از اصول مهم در برنامه‌ریزی شغلی و اجتماعی افراد دانستند و تأکید کردند که متقاضیان جذب هیئت علمی نیز باید بتوانند بر اساس مقررات موجود برای آینده حرفه‌ای خود برنامه‌ریزی کنند.

این متقاضیان همچنین نسبت به پیامدهای تغییر ناگهانی مقررات برای افرادی که طی سال‌های گذشته با امید به امکان شرکت در فراخوان تا سقف سنی ۴۵ سال، برای ارتقای سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی خود تلاش کرده‌اند، ابراز نگرانی کردند.

آنان خواستار پاسخ مسئولان به این پرسش‌ها شدند که چرا این تغییر پس از حدود چهار سال از مصوبه قبلی اعمال شده است، آیا وضعیت افرادی که طی این مدت بر اساس مقررات قبلی برای شرکت در فراخوان برنامه‌ریزی کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفته و آیا برای جلوگیری از تضییع حقوق این افراد، تمهیدات انتقالی یا استثنایی در نظر گرفته شده است.

همچنین از مسئولان پرسیده‌اند که با توجه به فاصله کوتاه میان ابلاغ آیین‌نامه جدید و فراخوان پیش‌رو، آیا امکان بازنگری در نحوه اعمال محدودیت سنی برای این دوره وجود دارد؟

متقاضیان در پایان ابراز امیدواری کردند مسئولان وزارت علوم و مراجع تصمیم‌گیر با شفاف‌سازی دلایل این تغییر، شرایطی را فراهم کنند که حقوق و فرصت‌های شغلی افرادی که طی سال‌های گذشته بر اساس مقررات رسمی موجود برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.