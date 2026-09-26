ایجاد  ۳۸۰ مرکز مهر و گسترش مراکز روزانه نگهداری سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، نشست راهبردی توسعه مشارکت خیرین در حوزه سلامت و رفاه سالمندان با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت و جمعی از اعضای جامعه خیرین برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین چالش‌های حوزه سالمندی، ضرورت تبدیل سالمندی به یک مسئله اجتماعی، توسعه خدمات مراقبتی، استفاده از ظرفیت خیرین، اقتصاد نقره‌ای، بانک زمان و حرکت از مراکز موسسه‌محور به سمت خانواده‌محوری مورد بررسی قرار گرفت.

سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به اینکه در حوزه سالمندی براساس قانون ۲۷ دستگاه مسئولیت دارند، گفت: بهزیستی برای موضوع سالمندی وقت بسیار زیادی گذاشته است و در تمام استان‌ها شورای سالمندان را با حضور استاندار تشکیل داده‌ایم. نخستین مسئله این بود که هنوز سالمندی برای جامعه به یک مسئله تبدیل نشده است، سالمندی در عینیت جامعه اتفاق می‌افتد اما در ذهن جامعه نیست و این همان ناشدگی مسئله است.

حسینی با بیان اینکه باید بحران‌های اجتماعی را به ذهن جامعه نیز وارد کرد، ادامه داد: همان‌طور که موضوعاتی مانند ۶۷ هزار تصادفات جاده‌ای که منجر به معلولیت می‌شود باید به مسئله اجتماعی تبدیل شود، لازم است سالمندی نیز به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ویژگی‌های سالمندی در ایران گفت: سالمندی در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا چندلایه است و با بیماری، تنهایی، فقدان مراقبت طولانی‌مدت و کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم برای مثال روانشناس متخصص حوزه سالمندی به اندازه نیاز نداریم. در جلسه کمیسیون بهزیستی شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌زودی با حضور وزیر بهداشت و وزیر علوم برگزار خواهد شد، بحران سالمندی و نبود متخصص در این حوزه را بررسی خواهیم کرد.

حسینی درباره سرعت رشد جمعیت سالمند کشور نیز اظهار کرد: اکنون ۱۴ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال هستند که به خودی خود بحران نیست و نشان می‌دهد در حال ورود به سالمندی هستیم اما مسئله اصلی سرعت رشد سالمندی است. ایران جزو پنج کشور دارای سریع‌ترین روند حرکت به سمت سالمندی است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند شوند و این سرعت بالاست و ما متناسب با آن آمادگی نداریم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سن بازنشستگی گفت: ۵۲ سال سن بازنشستگی است و یک‌سوم عمر در دوران سالمندی می‌گذرد. برای حدود ۶۰ درصد سالمندان امکان فعالیت‌های اقتصادی نرم وجود دارد و باید زمینه حضور سالمندی که مهارت دارد فراهم شود، در طرح سلام نیز بر این موضوع تمرکز کرده‌ایم.

وی از برگزاری نمایشگاه اقتصاد نقره‌ای خبر داد و گفت: اقتصاد نقره‌ای را دنبال می‌کنیم و نمایشگاه اقتصاد نقره‌ای با حضور صنایع مرتبط با سالمندی در پایان آبان برگزار خواهد شد. مشاغل مراقبتی از سریع‌ترین و عمومی‌ترین مشاغل قابل توسعه برای جوانان است و این مشاغل را کنار گذاشته‌ایم اما بر روی آنها متمرکز خواهیم شد.

۶۲ درصد سالمندان بالای ۷۰ سال بیماری مزمن دارند

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بار بیماری در سالمندان گفت: ۶۲ درصد سالمندان ۷۰ سال به بالا یک بیماری مزمن دارند و بار درگیری در این حوزه بالاست. در دنیا این رقم ۱۳ درصد است اما در ایران بیش از ۳۰ درصد است یعنی از هر ۱۰ سالمند در دنیا یک و نیم نفر درگیر نیاز به مراقبت هستند اما در ایران بیش از چهار نفر درگیر مراقبت از سالمندان هستند.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تبدیل سالمندی به مسئله اجتماعی اظهار کرد: باید از ناشدگی سالمندی خارج شویم و آن را به مسئله تبدیل کنیم تا حدودی در این مسیر موفق شده‌ایم و تاکنون ۲۰ گزارش سیاستی در این حوزه تولید و برای مسئولان ارسال کرده‌ایم. یکی دیگر از موضوعات مهم، تقویت جایگاه دبیرخانه سالمندان است که باید در ساختار، اعتبار و اختیار تقویت شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: دبیرخانه سالمندی را در بهزیستی داریم و رئیس آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. گفته‌ایم این دبیرخانه باید ارتقا پیدا کند و رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده بگیرد، سه جلسه آن نیز برگزار شده که ریاست آن با آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور بوده است، سند سالمندان را نیز به‌روز کرده‌ایم و در همین هفته تصویب خواهیم کرد.

وی با اشاره به سهم اندک قوانین کشور از حمایت از سالمندی گفت: یک درصد قوانین کشور حامی حوزه سالمندی است و ما لایحه جامع حقوق سالمندی را تدوین کرده‌ایم و در حال پیش رفتن برای تبدیل آن به قانون هستیم همچنین داشبورد مدیریتی برای حوزه سالمندی ایجاد خواهیم کرد و سامانه دستگاه‌های گوناگون یکدست خواهد شد تا برای موضوع سالمندی یک داشبورد مدیریتی به‌روز داشته باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه شهرهای کشور هنوز به اندازه کافی دوستدار سالمند نیستند، اظهار کرد: وقتی من آمدم فقط اصفهان شهر دوستدار سالمند بود، اما اکنون ۱۹ شهر دوستدار سالمند داریم.شهر دوستدار سالمند ۹ آیتم دارد که دستگاه‌ها باید آنها را اجرا کنند.

آموزش ۵ هزار مراقب رسمی سالمندان

حسینی درباره مراقبت از سالمندان نیز گفت: برای توانمندسازی ابتدا توانمندسازی خود سالمند را مدنظر داریم اینکه بداند چگونه از خود مراقبت کند، خوابش چگونه باشد و چه تغذیه‌ای داشته باشد. سالمندان تنها و ۵۱ هزار سالمند زن تنها را نیز آموزش‌های توانمندسازانه می‌دهیم. مراقبان غیررسمی نیز اعضای خانواده هستند که آنها را آموزش می‌دهیم تا بدانند چگونه باید از سالمندان در خانواده خود مراقبت کنند. همچنین ۵ هزار مراقب رسمی را نیز آموزش خواهیم داد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیت بانک زمان گفت: در ادامه به سمت بانک زمان رفتیم و قوی‌ترین پلتفرمی که وجود داشت متعلق به مؤسسه خیریه آقای شاه‌حسینی است در همین ارتباط سازمان بهزیستی و مجمع خیرین می‌توانند یک کار مشترک در حوزه بانک زمان داشته باشند و این طرح در مناطقی از تهران به صورت پایلوت اجرا شود باید توجه داشت که سالمندان و افراد دارای معلولیت از گروه‌های دارای اولویت در بانک زمان هستند. تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه خواهیم داشت و ۱۵ مهر از جوار حرم امام رضا(ع) کار را آغاز می‌کنیم.

حسینی همچنین از توسعه شبکه خیرین حامی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: شبکه خیرین حامی افراد دارای معلولیت باید در استان‌ها، شهرستان‌ها و مراکز گسترش پیدا کند و در ۲۷۵۰ مرکز سلام محله نیز نماینده خیران حضور داشته باشد. قرار شد شبکه خیرین در استان‌ها، شهرستان‌ها و مراکز گسترش یابد و کارگروه ویژه‌ای برای سالمندان ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد سازمان در حوزه مراکز نگهداری سالمندان گفت: روزانه‌سازی مراکز نگهداری سالمندان مدنظر ماست چرا که در حال چرخش از موسسه‌محوری به خانواده‌محوری هستیم. مهد سالمندان یکی از موضوعات مدنظر ماست و طرح دست‌های مهربان، مراکز روزانه سالمندان و ویزیت در منزل را نیز دنبال می‌کنیم همچنین چرخش از سالمندی مخاطره‌آمیز به سالمندی سالم را دنبال می‌کنیم و برای آن بسته طراحی کرده‌ایم.

حسینی با اشاره به وضعیت مراکز سالمندی گفت: حدود ۵۰۰ مرکز سالمندی داریم و اعتباری که به آنها می‌دهیم نسبت به دوره قبل از جنگ رشد قابل توجهی داشته است و اکنون در ابتدای سال تصویب و در اختیار آنها قرار می‌گیرد. کالابرگ مشمولان نیز به مرکز داده می‌شود نه خانواده همچنین با بنیاد علوی صحبت کرده‌ایم تا روی پشت‌بام این مراکز پنل خورشیدی برای ایجاد انرژی نصب شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از افزایش حمایت‌ها در دوره جنگ خبر داد و گفت: در اوج جنگ ۷۰ درصد افزایش یارانه مراکز را داشتیم، ویزیت و مراقبت در منزل ۱۰۰ درصد، حق پرستاری ۸۰ درصد و ضایعه نخاعی ۹۰ درصد افزایش پیدا کرد.

بحران سالمندی ایران هنوز به مسئله اجتماعی تبدیل نشده است

وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات به سالمندان اظهار کرد: ۳۸۰ مرکز مهر و گفتگو برای سالمندان ایجاد کرده‌ایم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده‌ایم برای مثال از مدارس در ساعات بعدازظهر استفاده می‌کنیم.

در ادامه این مراسم مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به روند کاهش موالید و افزایش جمعیت سالمند در ایران، سالمندی را ابربحران ایران در آینده نزدیک توصیف کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ با کاهش موالید مواجه بوده‌ایم و تعداد موالید از حدود ۹۰۰ هزار تولد به حدود ۸۰۰ هزار یا کمتر در سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده بحران جدی در حوزه موالید و کاهش جمعیت کودکان است.

وی در نشست راهبردی توسعه مشارکت خیرین در حوزه سلامت و رفاه سالمندان افزود: سهم جمعیت سالمند در ایران با سرعتی عجیب در حال افزایش است و از سال ۱۳۹۰ تاکنون، سهم جمعیت سالمندان ۵۴ درصد افزایش داشته است و این وضعیت با سرعت بیشتری رو به وخامت می‌رود.

فولادیان با اشاره به روند جمعیتی کشورهای منطقه اظهار کرد: کشورهای همسایه در حال طی کردن مسیری هستند که ما در دهه ۸۰ طی کردیم و جمعیت جوان آنها رو به افزایش است.

خلأ قانونی در مراقبت از سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به وضعیت خدمات مراقبتی سالمندان گفت: تاکنون حتی یک شرکت قانونی برای مراقبت از سالمندان نداریم و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مجوز قانونی ندارند و آموزش‌های لازم را نیز ندیده‌اند. در آینده مراقبت از سالمندان یکی از مشاغل مهم جامعه خواهد بود اما در حال حاضر مجوز آن را نداریم. تلاش کرده‌ایم این مسئله را حل کنیم و در هفته‌های آینده نخستین مجوز را صادر خواهیم کرد. با سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت بهداشت هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم و دوره‌های مراقبت از سالمند را طراحی کرده‌ایم که در مهرماه از آن رونمایی خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با طرح این پرسش که خیرین در برابر تغییرات جمعیتی آینده چه نقشی می‌توانند داشته باشند، گفت: خیرین در ایران در دوره متولدین دهه ۶۰ پای کار آمدند و در مدرسه‌سازی کمک کردند و توانستیم با همراهی خیرین از بحران جمعیتی متولدین دهه ۶۰ عبور کنیم اما سؤال این است که با تغییر ساختار جدی جامعه ایران در آینده نزدیک، خیرین باید به چه سمتی بروند و چه نیازهای جدیدی داریم که خیرین می‌توانند برای عبور از آنها به ما کمک کنند؟

اعتماد مردم به بهزیستی باید به میدان خدمت بیاید

حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت در این نشست با تأکید بر ضرورت همراهی خیرین با سازمان بهزیستی گفت: وقتی آقای حسینی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی پای کار می‌آید، وضع فرق می‌کند و ما در کنار هم می‌توانیم به خوبی برنامه‌ریزی کنیم. در اجلاس مدیران بهزیستی در مشهد همه اهمیت این کار را متوجه شدند و باید پای کار بیایند، مردم نیز باید در این مسیر مشارکت کنند.

شاه‌حسینی با اشاره به سرمایه اجتماعی بهزیستی اظهار کرد: اعتمادی که مردم به سازمان بهزیستی دارند باید به میدان بیاید و از این ظرفیت برای خدمت‌رسانی استفاده شود. شکل‌گیری مجامع خیرین در استان‌ها و شهرستان‌ها یکی از محورهای مهم توسعه مشارکت‌های مردمی است و شکل‌گیری مجامع خیرین در استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار کلیدی است.

رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت، مسکن، توانمندسازی، اشتغال و سالمندان را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای پاسخ به نیازهای موجود تأکید کرد.

شاه‌حسینی همچنین درباره اجرای طرح بانک زمان گفت: پلتفرم بانک زمان را با همراهی یکدیگر پیش خواهیم برد و تفاهم‌نامه این کار را در مشهد و در جوار حرم امام رضا(ع) منعقد خواهیم کرد.