به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، احمد زراعت‌کار در نشست هم‌اندیشی مردمی‌سازی گاز طبیعی از طریق کارورها، ضمن شنیدن موانع و مشکلات شرکت‌های کارور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس تلاش‌های صورت‌گرفته تأکید کرد و گفت: حتی واژه «نبض انرژی» نیز هنوز برای بسیاری از مردم شناخته‌شده نیست.

وی با بیان اینکه اقدام‌های ارزشمندی در بیمارستان‌ها و دیگر اماکن عمومی انجام شده، اما به دلیل پرداختن کمتر رسانه‌های حرفه‌ای، بازتاب مناسبی نداشته است، اظهار کرد: آنچه تاکنون ارائه شده، فقط بخش کوچکی از ظرفیت‌ها و دستاوردهاست و باید ابزار رسانه را به دلیل توانمندی در ایجاد تحول و حرکت، جدی گرفت.

زراعت‌کار با اشاره به اینکه تاکنون کارگروه منسجمی برای پیگیری مسائل این حوزه شکل نگرفته و همین امر سبب شده تا ظرفیت‌ها و چالش‌ها کمتر دیده شود، افزود: نگاه به شرکت‌های کارور باید از پیمانکاری به سرمایه‌گذاری و مشارکت تغییر کند؛ چرا که امروز فعالیت‌ها باید به‌صورت شبکه‌ای مدیریت شوند و شیوه‌های خطی دیگر کارآمدی لازم را ندارند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تصریح کرد: مسائل و مطالبات باید منعکس شود، در غیر این صورت محدودشدن به چهارچوب‌های اداری، روند پیشرفت را با چالش روبه‌رو می‌کند. وی یکی از دلایل موفق‌نبودن بهینه‌سازی مصرف سوخت را نگاه تئوریک به مسائل دانست و گفت: بومی‌سازی دانش بین‌المللی و تبدیل آن به راهکارهای عملیاتی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است؛ چرا که شرایط کشور با اروپا متفاوت بوده و برخی الگوهای بین‌المللی ممکن است به‌سادگی قابل اجرا نباشند.

زراعت‌کار خطاب به شرکت‌های کارور تأکید کرد: آنچه نهادهای بالادستی از وزارت نفت در قبال کارورها انتظار دارند، تسهیل‌گری است؛ البته این تسهیل‌گری باید به‌گونه‌ای باشد که امکان دفاع کارشناسی و قانونی از آن وجود داشته باشد. کشور با تهدیدها و چالش‌های متعددی روبه‌روست و برای حل مسائل، گاهی باید از چهارچوب‌های سنتی عبور کرد؛ بنابراین تا پیش از آغاز روزهای سرد سال، فرصت برای کمک به شرکت ملی گاز ایران و اجرای تعامل مؤثر با ۴ تا ۵ میلیون مشترک پرمصرف وجود دارد.

وی نبود سامانه‌ای پایه و یکپارچه را از چالش‌های اصلی این حوزه برشمرد و افزود: برای ایجاد فرماندهی واحد، نیاز جدی به یک سکوی یکپارچه حکمرانی داده‌ها وجود دارد و دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی عمل کرد.

زراعت‌کار در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف بیان کرد: بسیاری از مردم از ارتباط مستقیم و متقابل حوزه‌های آب، برق و گاز آگاهی کافی ندارند و برای اصلاح این وضع، آموزش و آگاهی‌بخشی گسترده ضروری است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در پایان از آغاز تدریجی «کمپین مردمی‌سازی کاهش مصرف گاز» خبر داد و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در این مسیر نقشی کلیدی دارند و می‌توانند با معرفی راهکارهای کاهش مصرف و انعکاس اقدام‌ها و تلاش‌های فعالان این حوزه، به تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی کمک کنند.