ترافیک سنگین در تمامی محورهای بزرگراهی شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از رحمانی، آزادی در مسیر غرب به شرق از ایران‌فیلم و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

وی گفت: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از باکری، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری دارای ترافیک است.

رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی افزود: بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب از صدف، بزرگراه بابایی در مسیر جنوب به شمال از هنگام، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد دارای بار ترافیک صبحگاهی هستند.