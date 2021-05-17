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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۰۲

یک منبع وابسته به مقاومت فلسطین؛

میانجی گری مصر در زمینه آتش بس نتیجه ملموسی نداشته است

میانجی گری مصر در زمینه آتش بس نتیجه ملموسی نداشته است

یک منبع آگاه در گروههای مقاومت فلسطین امروز دوشنبه اعلام کرد که تلاشهای میانجی گرانه به رهبری مصر تاکنون نتیجه ملموسی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک منبع آگاه در گروههای مقاومت فلسطین امروز دوشنبه اعلام کرد که تلاشهای میانجی گرانه به رهبری مصر تاکنون نتیجه ملموسی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه نداشته است.

این منبع بیان کرد: آنچه برخی میانجی گران مطرح می کننند فقط آتش بس است.

منبع مذکور افزود: مقاومت این را مورد مخالفت قرار می دهد و بر پایبند کردن اشغالگران به عدم تعدی به قدس و مقدسات قبل از موافقت درباره عادی شدن اوضاع یا برقراری آتش بس اصرار دارد.

این منبع تاکید کرد: مقاومت با همه ابزار و امکانات در راستای مجبور کردن اشغالگران برای تن دادن به خواسته هایش حرکت می کند.

مقاومت فلسطین از ادامه حملات به عمق رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به ساختمانهای بزرگ و برجهای مسکونی و غیرنظامیان، خبر داد.

کد مطلب 5214110

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