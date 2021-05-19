محموله قاچاق سلاح در مرز دهلران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام با اعلام این خبر افزود: صبح امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت، با همکاری و رصد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس (ع) سپاه خوزستان، محموله قاچاق سلاح شامل ۱۰ قبضه اسلحه کلاشینکف از اشرار و قاچاقچیان که در حین عبور از مناطق مرزی دهلران ایلام بودند، کشف و ضبط شد.

وی افزود: در حین درگیری، اشرار و قاچاقچیان متواری و سه نفر از رزمندگان سپاه ناحیه دهلران و خوزستان مجروح شدند.

سردار شاکرمی بیان کرد: با اشرافیت اطلاعاتی که وجود دارد، امنیت خوبی بر مرزهای استان حاکم است و هویت قاچاقچیان نیز شناسایی و تلاش‌ها برای دستگیری آنان ادامه دارد.