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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۰

علیرغم برطرف شدن حمله سایبری؛

۱۱ هزار جایگاه سوخت آمریکا همچنان تعطیل هستند

۱۱ هزار جایگاه سوخت آمریکا همچنان تعطیل هستند

با وجود بازگشت به کار خط لوله کولونیال هنوز بخش‌هایی از جنوب شرقی آمریکا با کمبود بنزین مواجه هستند و قیمت بنزین در بالاترین سطح ۷ ساله باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، با وجود بازگشت به کار خط لوله کولونیال هنوز بخش‌هایی از جنوب شرقی آمریکا با کمبود بنزین مواجه هستند و قیمت بنزین در بالاترین سطح ۷ ساله باقی مانده است.

طبق آخرین آمار رویترز از داده‌های گس‌بادی، تا انتهای روز دوشنبه (صبح سه‌شنبه به وقت تهران) هنوز ۱۱٫۶۷۰ جایگاه سوخت آمریکا تعطیل بودند.

طبق آخرین آماری که خبرگزاری راشاتودی از گس‌بادی دریافت کرد در روز چهارشنبه این تعداد به ۱۱٫۲۱۷ جایگاه سوخت کاهش یافته است.

پاتریک دیهان از گس‌بادی اعلام کرد که تا پایان روز دوشنبه به وقت آمریکا ۷۳ درصد از جایگاه‌های سوخت واشنگتن تعطیل بودند. این در حالی است که در روز شنبه در بدترین حالت ۹۰ درصد از پمپ بنزین‌های پایتخت آمریکا تعطیل شده بودند.

این اتفاقات باعث شده است که قیمت هر گالن بنزین آمریکا برای اولین بار از ۲۰۱۴ تا کنون به بالاتر از ۳ دلار برسد که بالاترین نرخ ۷ سال گذشته است.

کد مطلب 5215937

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