به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور هیئت‌های ایران و کشورهای عضو برجام در محل گراندهتل وین برگزار شد، رؤسای هیئت‌ها مروری بر پیشرفت‌های حاصله در دور چهارم و آخرین وضعیت متن‌ها کرده و به تبادل نظر در خصوص مسیر پیش رو پرداختند.

هیئت‌ها با اشاره به متن‌های تهیه شده که در نتیجه نشست‌های متعدد دوجانبه و چندجانبه در سطوح مختلف حاصل شده اند، از وضعیت کلی مذاکرات و مسیر طی شده اظهار رضایت کردند و بر ضرورت حفظ شتاباهنگ کنونی در ادامه گفتگوها تاکید کردند.

گفتنی است در دو هفته اخیر، مذاکرات و رایزنی‌های مختلف میان هیئت‌ها چه در سطوح معاونین و چه در سطوح کارشناسی به صورت فشرده در جریان بود؛ از جمله ساعاتی پیش از برگزاری کمیسیون، گروه کارشناسی لغو تحریم‌ها و گروه کارشناسی تمهیدات اجرایی با حضور هیئت‌های همه کشورهای عضو برجام دریک نشست مشترک تلاش کردند تا حد ممکن متون پیش نویس را برای ملاحظه رؤسای هیئت‌ها و سپس گزارش به پایتخت‌ها آماده کنند.

در نتیجه این رایزنی‌ها و نیز تلاش‌های هیئت‌های کارشناسی طرف‌های درگیر در گفتگوها، پیش نویس متون تا حد زیادی تدوین و تنقیح شده و به مرحله‌ای رسیده است که جز برخی موارد اختلافی پیچیده که نیازمند تصمیم‌های سیاسی در پایتخت‌های کشورها است، بقیه بخش‌های متن تقریباً آماده است.

هیئت‌ها در پایان این دور از گفتگوها عازم پایتخت‌های خود شدند. قرار است دور دیگر گفتگوها هفته آینده مجدداً از سر گرفته شود.