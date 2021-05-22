به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در گفتگویی درباره آخرین وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،گفت: ما جلسه سوم رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را امروز برگزار کردیم و جلسه بعدی هم عصر امروز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه پرونده هایی در این جلسه رسیدگی شد،افزود: دقتها زیاد است و زمان زیادی را از اعضای شورای نگهبان میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در تلاش هستیم که تا پایان ۵ روز دوم، نتایج را اعلام کنیم.
کدخدایی با بیان اینکه آمار دقیقی نگرفتم که تاکنون چند پرونده بررسی شده است، ادامه داد: البته هر روز تعدادی از پروندهها مطرح میشود و لازم است که روی برخی از پروندهها کارشناسی بیشتری انجام شود و به کارشناسان ارجاع میشود تا مستندات پرونده را دقیقتر و به ما ارائه کنند.
وی تصریح کرد: ما در حاشیه جلسات خود هم بررسی کارشناسی زیادی را داریم و زمانی که پرونده فردی مطرح میشود و اعضای شورای نگهبان نسبت به مستندات سوالات و ابهامی دارند، باید مجددا از سوی کارشناسان بررسی شود. همچنین باید با مراجعی که گزارش دادند، مجددا تماس گرفته شود. گاهی اوقات خود افراد هم توضیحاتی را ارسال کردند که آن توضیحات هم دوباره در جلسه مطرح میشود تا انشاءالله بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تبلیغات انتخابات به صورت رسمی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان آغاز می شود و قبل از آن، تبلیغات ممنوع است.
کدخدایی اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد این موضوع را به ویژه در فضای مجازی که ضابطه خیلی روشنی هم در آن تعیین نشده است، رعایت نمی کنند.
وی گفت: ما از وزارت کشور و دیگر دستگاههای ذیربط خواستیم که اگر گزارشی درباره تبلیغات زودهنگام دارند، برای بررسی به شورای نگهبان ارائه کنند و قطعا در بررسی ها مدنظر قرار میگیرد.
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