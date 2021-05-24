ایده «مرز» از واقعیت گرفته شده است/ عشق ناکام سرباز به دختر کولبر

امید اولیایی کارگردان و بازیگر نمایش «مرز» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «مرز» اسفند ماه ۹۹ در تماشاخانه نوفل لوشاتو به صحنه رفت و با توجه به استقبال مخاطبان از این نمایش تصمیم گرفتم مجدداً این اثر نمایشی را به مدت ۵ شب به صحنه ببرم. من از شهریور ماه پارسال آماده اجرای این نمایش بودم اما اجرای کار مدام به دلیل شرایط وخیم کرونا به تعویق میافتاد تا اینکه در نهایت اسفندماه بعد از ۶-۷ ماه تمرین موفق به اجرای نمایش شدم.
وی درباره ویژگیهای نمایش توضیح داد: ترجیح میدهم آثاری را که به صحنه میبرم جزو دغدغههای جامعه باشند و از آنجایی هم که خودم کُرد هستم و وضعیت نامناسبی را که کولبرها در نقاط مرزی با آن روبرو هستند، از نزدیک لمس کردهام تصمیم گرفتم به مشکلات کولبرها از زاویه یک داستان عاشقانه بپردازم.
اولیایی یادآور شد: نمایش «مرز» اثری تک پرسوناژ است که تنها بازیگر آن خود من هستم. نمایش داستان سرباز لب مرزی را روایت میکند که جانورشناس است و بعد از پایان خدمت سربازیاش میخواهد به کانادا مهاجرت کند اما در دوران خدمتش عاشق شیرین خواهر یکی از کولبرها که فرهاد نام دارد، میشود که در این دوران با او رفاقتی پیدا کرده است اما این سرباز ناخواسته و با شلیک تیر مشقی باعث مرگ فرهاد میشود و بعد از مرگ او، بار تامین خانواده بر دوش شیرین میافتد و او به کولبری روی میآورد و نمیتواند بر سر قرارش با سرباز بماند و با او ازدواج کرده و به کانادا برود. در نهایت نیز شاهد اتفاقی دردناک برای شیرین هستیم و قطعه فرشی که از او برای سرباز به یادگار میماند.
این کارگردان تئاتر در پایان عنوان کرد: ایده شکلگیری این اثر نمایشی و بخشهای مربوط به فرهاد و نحوه مرگش براساس اتفاقی واقعی شکل گرفته است. اجرای نمایش تا سه شنبه ۴ خرداد ماه در عمارت نوفل لوشاتو ادامه دارد و بعد از آن برای حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی آماده خواهد شد.
عوامل این اثر نمایشی عبارتند از بازیگر و کارگردان: امید اولیایی، نویسنده: حمیدرضا اسد زاده، مشاور کارگردان: مسعود ترابی، دستیاران کارگردان: علی سیبی، مریم رضایی، منشی صحنه: ساناز گراوند، طراح نور: پدرام رضوانی، مجری نور و صدا: سینا منتظری، طراح پوستر: علی تاجیک، ساخت تیزر: وهاب ناصر منش، مدیر رسانه: مینا پیروزیان، هماهنگی و روابط عمومی: فاطمه یاوری، عکاس: سمیه شوقیان.
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