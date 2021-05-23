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۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۰۴

جانشین فرمانده مرزبانی بوشهر خبر داد؛

شناور حامل ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های کنگان توقیف شد

شناور حامل ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های کنگان توقیف شد

بوشهر - جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: شناور حامل ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های کنگان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رضا عزیزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته، از ورود ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در ساحل بندر کنگان جلوگیری شد.

وی ضمن تقدیر از دادستان، فرمانده انتظامی و اطلاعات شهرستان کنگان که در انهدام باندهای قاچاق با مرزبانی همکاری می‌کنند خاطرنشان کرد: عزم مرزبانان در راستای مبارزه با کالای قاچاق جدی است

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: اضافه کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند کارکنان پایگاه دریابانی کنگان و انتظامی شهرستان کنگان موفق شدند یک فروند شناور باند حرفه‌ای توزیع مواد مخدر را متوقف کنند.

وی اضافه کرد: این شناور حامل ۱۵۰ کیلو گرم مواد مخدر بود که قاچاقچیان قصد تخلیه مواد در ساحل بندر کنگان را داشتند ولی توسط مأموران شناسایی و این باند متلاشی شد.

عزیزی بیان کرد: دریابانان در این عملیات هوشمندانه و اقدامات و رصد اطلاعاتی موفق شدند از ورود مواد مخدر به ساحل دریا جلوگیری و مقدار ۱۵۰ کیلو گرم مواد مخدر که توسط قاچاقچیان به دریا ریخته شده بود را پاکسازی کنند.

کد مطلب 5218714

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