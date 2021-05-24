به پاس خدمات «شهید سلیمانی» موشک «قاسم» را ساختیم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: گروه‌های مقاومت فلسطین در جریان نبرد ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی قدرت موشکی بالای خود را به نمایش گذاشتند. مقاومت در جریان نبرد مذکور از موشک‌های جدیدی رونمایی کرد؛ موشک‌هایی که برای اولین با در جریان نبرد با رژیم صهیونیستی از آنها استفاده شده است. یکی از موشک‌هایی که گروه‌های مقاومت از آن رونمایی کردند موشک «عیاش ۲۵۰» است. این موشک به یاد شهید «یحیی عیاش» از بنیانگذاران گردان‌های شهید عزالدین قسام نامگذاری شده است.

همچنین در جریان نبرد ۱۲ روزه «شمشیر قدس»، «ابو حمزه» سخنگوی «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین از رونمایی از یک موشک جدید به نام «قاسم» که به یاد شهید سلیمانی نامگذاری شده است، خبر داد. سخنگوی سرایا القدس تأکید کرد: در جریان نبرد «شمشیر قدس» با رژیم صهیونیستی از این موشک جدید و پیشرفته استفاده شده است. در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «خالد البطش» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین انجام داده است که آن را مطالعه می‌کنید؛

*پیروزی در برابر رژیم صهیونیستی در نبرد ۱۲ روزه غزه تنها متعلق به فلسطین است و یا متعلق به امت اسلامی و عربی و نیز تمامی آزادگان در سراسر جهان؟

از آنجایی که قدس قبله اول مسلمانان جهان است بنابراین مسأله فلسطین محوری ترین مسأله جهان اسلام محسوب می‌شود لذا نمی‌توان گفت که پیروزی حاصل شده در جریان نبرد ۱۲ روزه غزه تنها متعلق به فلسطینیان است. بدون شک این پیروزی متعلق به امت اسلامی و عربی و تمامی آزادگان است.

بدون تردید تا زمانی که مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دست برتر را داشته باشد و بتواند به پیروزی دست پیدا کند و شکست سنگینی را به پروژه صهیونیستی تحمیل کند، امت اسلامی نیز پیروز خواهد بود. قدرت مقاومت به مثابه یک پیروزی برای جهان عرب و جهان اسلام است.

*اکنون بصیرت و آگاهی نسبت به درد و رنج‌های مردم فلسطین بیش از پیش افزایش یافته است. نقش ما برای به تصویر کشیدن بیش از پیش این درد و رنج‌ها و حمایت از مسأله فلسطین چیست؟

وظیفه همگان در برابر مسأله فلسطین مقابله با روند عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی است. از جمله دیگر وظایف و تکالیفی که همگان در برابر مسأله فلسطین بر دوش دارند، تلاش در مسیر تقویت مقاومت و ایستادگی در قدس و کرانه باختری است.

تلاش برای بازسازی غزه نیز یکی از وظایفی است که باید به آن عمل کرد. به هر حال، مسئولیت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در قبال مسأله فلسطین به عنوان مسأله اصلی جهان اسلام، وجود دارد. من معتقدم که مهمترین وظیفه امت‌های عربی و اسلامی در قبال فلسطین و نیز آزادگان در سراسر جهان، تلاش برای آزادسازی قدس است.

*به نظر شما مهمترین نتایج نبرد ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در سطوح منطقه‌ای و میدانی چه بود؟

مهمترین دستاوردها و نتایجی که در جریان نبرد ۱۲ روزه محقق شد، این بود که دشمن صهیونیستی فهمید که قدس تنها نیست. ما در جریان نبرد مذکور همچنین به خوبی دیدیم که معامله قرن نیز به شکست کشانده شد.

موشک‌هایی که گروه‌های مقاومت به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک کردند این پیام را به صهیونیست‌ها مخابره کرد که آنها نمی‌توانند حاکمیت خود را بر قدس اعمال کنند و این شهر تا ابد پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.

*همانطور که می‌دانید، برخورداری از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته یکی از مؤلفه‌های سرنوشت ساز برای تعیین نتیجه جنگ است. مقاومت در جریان جنگ ۱۲ روزه چگونه توانست بر تجهیزات پیشرفته رژیم صهیونیستی فائق آید؟

همانگونه که همگان می‌دانند، رژیم صهیونیستی از زرادخانه‌های تسلیحاتی بسیار بزرگی برخوردار است. مقاومت در برابر چنین رژیمی وارد میدان نبرد شد. صهیونیست‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه از جنگنده‌ها و تسلیحات نظامی پیشرفته بهره برداری کردند.

صهیونیست‌ها علیرغم برخورداری از تکنولوژی و تسلیحات نظامی پیشرفته خود به خوبی می‌دانند که در عرصه میدانی کاملاً ضعیف هستند. این در حالی است که مقاومت فلسطین خود تسلیحاتش را ساخته است. صهیونیست‌ها با وجود برتری در عرصه تکنولوژی و تسلیحاتی نتوانستند در جنگ ۱۲ روزه اهداف خود را محقق سازند. این اراده و قدرت انسانی است که نتایج نبردها را تعیین می‌کند.

*اهمیت و ابعاد بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران خطاب به مقاومت فلسطین و محور مقاومت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بدون شک بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایران و نیز فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی خطاب به محور مقاومت در فلسطین و منطقه تأثیر بسیار زیادی داشته و دارد. بیانات مقام معظم رهبری این پیام را مخابره می‌کند که ما فرزندان یک امت واحد هستیم. ما به وجود چنین روابطی میان خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران افتخار می‌کنیم.

بیانات مقام معظم رهبری در ایران در حمایت از مسأله فلسطین یک بُعد و جنبه ویژه دارد. زمانی که ایشان صراحتاً از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین سخن می‌گویند، جهانیان متوجه می‌شوند که مقاومت فلسطین از یک پشتوانه قدرتمند برخوردار است.

شما به خوبی دیدید که مقاومت فلسطین در نبرد ۱۲ روزه از چه تسلیحاتی استفاده کرد. یکی از موشک‌های به کار گرفته شده توسط مقاومت در نبرد اخیر غزه موشک «قاسم» بود که می‌توانم بگویم قوی‌ترین موشک ما محسوب می‌شود. این موشک به پاس خدمات شهید سلیمانی تحت عنوان «قاسم» نامگذاری شد.

این موشک قادر به حمل کلاهک انفجاری ۴۰۰ کیلوگرمی است. استفاده از موشک مذکور یکی از بزرگترین غافلگیری‌ها برای رژیم صهیونیستی بود. به طور کلی باید بگویم که رژیم صهیونیستی بسیار ضعیف‌تر از آن است که برخی تصور می‌کنند. مقاومت قادر است شکست‌های استراتژیکی را به صهیونیست‌ها تحمیل کند.